Thái Nguyên tăng trưởng GRDP 11,24% sau 9 tháng, đứng thứ 6 cả nước

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2026 diễn ra sáng 21/10, bà Hoàng Thị Hoa, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Thái Nguyên, cho biết kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Thái Nguyên ước tăng 11,24% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 2,23 điểm phần trăm so với mức tăng 9,01% của cả nước.

Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng và đứng thứ hai cả nước trong quý III. Cả hai chỉ tiêu đều dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Riêng quý III, GRDP của tỉnh ước tăng 13,96%, cao hơn 4,01 điểm phần trăm so với mức tăng của cả nước và vượt 2 điểm phần trăm so với kịch bản địa phương đề ra.

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2026. Ảnh: Bảo Khánh

Trong các khu vực kinh tế, công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,63% trong 9 tháng, đóng góp 7,51 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 9 tháng tăng 23,23%, cao hơn đáng kể mức tăng 12,3% của cả nước và là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong quý III, chỉ số này tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, với mức tăng trên 23,6%. Tuy nhiên, cơ cấu sản xuất vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng ước đạt 85.257 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 13,4% của cả nước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 61.477 tỷ đồng, tăng 21,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 8.396 tỷ đồng, tăng 25,3%; du lịch lữ hành đạt 199,3 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 52,06 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 30,38 tỷ USD, tăng 28,2%; nhập khẩu đạt 21,68 tỷ USD, tăng 42,9%. Cán cân thương mại hàng hóa ước thặng dư gần 8,7 tỷ USD.

Nhiều khu công nghiệp tại Thái Nguyên có tỷ lệ lấp đầy cao. Ảnh: Vũ Phương

Khu vực FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh. Giá trị xuất khẩu của khu vực này ước đạt 28,9 tỷ USD, tăng 25,1%; nhập khẩu đạt 20,75 tỷ USD, tăng 40,7%.

Trong lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của khu vực dân cư và tư nhân đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, tăng 31,7%; vốn FDI đạt khoảng 22.600 tỷ đồng, tăng 25,1%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp mới 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 5,81 tỷ USD; đồng thời có 22 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký bổ sung khoảng 2,24 tỷ USD.

Dù vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn cần được đẩy nhanh. Lũy kế đến ngày 10/9, toàn tỉnh giải ngân 5.483,1 tỷ đồng, đạt khoảng 51,9% kế hoạch vốn được giao.

Theo tính toán của Thống kê tỉnh Thái Nguyên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, địa phương cần duy trì mức tăng trưởng khoảng 10,5% trong quý IV.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm gồm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ lực duy trì sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý thu ngân sách, kích cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường.