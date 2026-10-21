Thái Nguyên tăng trưởng GRDP 11,24% đứng thứ 6 cả nước

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10.2026 diễn ra sáng 21.10, bà Hoàng Thị Hoa - Phó Trưởng Thống kê tỉnh Thái Nguyên thông tin về tình hình kinh tế - xã hội địa phương với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thái Nguyên ước tăng 11,24% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 2,23 điểm phần trăm so với mức tăng 9,01% của cả nước.

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí

Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng, riêng quý III đạt mức tăng 13,96%, xếp thứ 2 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Động lực tăng trưởng tập trung ở khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 15,63% trong 9 tháng, đóng góp 7,51 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,23% trong 9 tháng, cao hơn mức 12,3% của cả nước và đạt mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, riêng quý III tăng 29,7% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 23,6%, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong sản xuất, song mức độ phụ thuộc vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đặc biệt trong lĩnh vực điện tử vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Động lực tăng trưởng tập trung ở khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 15,63% trong 9 tháng, đóng góp 7,51 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung

Bên cạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 85.257 tỉ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 61.477 tỉ đồng, tăng 21,1%, dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 8.396 tỉ đồng, tăng 25,3%, doanh thu du lịch lữ hành đạt 199,3 tỉ đồng, tăng 16,8%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì quy mô lớn với tổng giá trị hàng hóa ước đạt 52,06 tỉ USD trong 9 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 30,38 tỉ USD và nhập khẩu đạt 21,68 tỉ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của tỉnh ước thặng dư gần 8,7 tỉ USD, song khu vực FDI vẫn chiếm tỉ trọng lớn với giá trị xuất khẩu đạt 28,9 tỉ USD, tăng 25,1%, còn nhập khẩu đạt 20,75 tỉ USD, tăng 40,7%.

Ở lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 60.000 tỉ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ, trong đó vốn khu vực dân cư và tư nhân đạt khoảng 28.000 tỉ đồng, tăng 31,7%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì quy mô lớn với tổng giá trị hàng hóa ước đạt 52,06 tỉ USD trong 9 tháng

Vốn đầu tư FDI ước đạt 22.600 tỉ đồng, tăng 25,1%, từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp mới 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 5,81 tỉ USD và có 22 dự án điều chỉnh tăng vốn, bổ sung khoảng 2,24 tỉ USD.

Trái với đà tăng của nhiều chỉ tiêu sản xuất và đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn cần được đẩy nhanh, khi đến ngày 10.9, toàn tỉnh mới giải ngân 5.483,1 tỉ đồng, đạt khoảng 51,9% kế hoạch vốn được giao.

Theo tính toán của Thống kê tỉnh Thái Nguyên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, địa phương cần duy trì mức tăng khoảng 10,5% trong quý IV, đặt ra yêu cầu tiếp tục giữ nhịp sản xuất và thúc đẩy các nguồn lực đầu tư.

Các nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định gồm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ lực duy trì sản xuất, đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý thu ngân sách, kích cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường.