Khắc phục sớm điểm sạt lở

Sáng 16/11, có mặt tại công trường Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối ĐT265 từ xã Dân Tiến đi Bắc Ninh, phóng viên ghi nhận không khí thi công khẩn trương, tại những vị trí vừa bị sạt trượt sau các đợt mưa lớn, công nhân tập trung xử lý đất đá, khơi thông mặt bằng để tiếp tục thi công.

Nhiều vị trí bị sạt trượt đất đá do mưa lũ làm phát sinh tiến độ.

Giữa công trường còn ngổn ngang đất đá, từng gầu máy xúc liên tục đưa đất sạt xuống khỏi nền đường, tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển ra vào. Các tổ công nhân tranh thủ từng giờ nắng, quyết tâm bù đắp khoảng thời gian bị gián đoạn do thời tiết bất lợi.

Đang điều khiển máy xúc, anh Vũ Văn Khương, công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Đông Dương, cho biết mưa nhiều thời gian qua khiến một số vị trí trên tuyến bị sạt lở, ảnh hưởng đến tiến độ.

Vì vậy, khi thời tiết thuận lợi, công nhân đều tranh thủ làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ, với mong muốn hoàn thành các phần việc theo kế hoạch.

Không chỉ tập trung khắc phục sạt lở, các mũi thi công trên tuyến vẫn được duy trì đồng thời. Những đoạn đã hoàn thành nền, móng đang chuẩn bị thảm bê tông nhựa; các vị trí còn lại tiếp tục hoàn thiện kết cấu mặt đường, hệ thống thoát nước và những hạng mục phụ trợ.

Ông Cao Trung Thành, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Đông Dương, cho biết đơn vị đảm nhận thi công đoạn từ Km0 đến Km 4+760.

Đến nay, khoảng 2km đầu tuyến đã được thảm bê tông nhựa; phần tuyến còn lại cơ bản hoàn thiện các lớp kết cấu mặt đường, đang chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa.

Các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy tốc độ thi công.

Riêng tại những vị trí sạt lở, nhà thầu tập trung bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca để sớm khắc phục, bảo đảm tiến độ và khả năng thông tuyến.

Hiện doanh nghiệp huy động khoảng 70-80 lao động, 10 máy xúc, 8 máy lu, 18 ô tô vận chuyển cùng nhiều thiết bị chuyên dụng, trong đó có 2 máy nghiền đá, 4 máy khoan, máy đục, máy san và máy rải.

Theo ông Thành, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng cao cũng tạo thêm áp lực cho hoạt động thi công. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn chủ động tập trung nguồn lực, bố trí thiết bị và nhân công phù hợp với từng hạng mục, tận dụng tối đa thời gian thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2026.

Gỡ điểm nghẽn, hoàn thành đúng hạn

Dự án đường kết nối ĐT.265 có chiều dài khoảng 6,2km, điểm đầu giao với ĐT265 tại Km 21+500 thuộc xóm Chợ, xã Dân Tiến; điểm cuối kết nối với tuyến đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 thuộc xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, tổng mức đầu tư hơn 291 tỷ đồng.

Một số đoạn tuyến đã hoàn thành.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng kết nối giao thông giữa khu vực Dân Tiến với các địa bàn lân cận của tỉnh Bắc Ninh, góp phần rút ngắn hành trình, thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai công trình, người dân trong vùng dự án đã đồng thuận bàn giao đất, chia sẻ một phần diện tích phục vụ xây dựng tuyến đường. Dù quá trình thi công ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhiều hộ vẫn ủng hộ, mong công trình sớm hoàn thành.

Anh Trần Trung Kiên, người dân xóm Phố Chợ, xã Dân Tiến, cho biết gia đình có hơn 132m² đất nằm trong phạm vi dự án và đã bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Quá trình thi công ban đầu gây đôi chút bất tiện trong đi lại, nhưng đến nay, những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông qua khu vực cơ bản đã hoàn thành, người dân vẫn có thể đi lại bình thường.

“Chúng tôi mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại, kết nối với các khu vực lân cận thuận lợi hơn, có đường mới, người dân sẽ có thêm điều kiện giao thương, phát triển sản xuất, kinh doanh”, anh Kiên chia sẻ.

Cùng chung mong muốn, ông Trần Đô Thành, người dân xóm Phố Chợ, cho biết gia đình đã hai lần bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích đất bị thu hồi ước tính gần 200m², phần lớn là đất ở. Nhờ bàn giao mặt bằng sớm, gia đình được thưởng 40 triệu đồng theo chính sách của dự án.

Theo ông Thành, dù việc thu hồi đất và thi công công trình ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, gia đình vẫn đồng thuận vì xác định đây là công trình phục vụ lợi ích chung.

Gia đình ông Trần Đô Thành, người dân xóm Phố Chợ, xã Dân Tiến được thưởng 40 triệu đồng do bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

“Gia đình mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để giảm bớt những bất tiện trong sinh hoạt, đi lại. Khi tuyến đường đưa vào sử dụng, người dân sẽ được hưởng lợi lâu dài”, ông Thành bày tỏ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 100%, với tổng diện tích 20,83ha; kinh phí bồi thường đã chi trả hơn 36,2 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị tập trung thi công trên toàn tuyến.

Dự án được triển khai theo hợp đồng xây dựng ký ngày 25/12/2024, thời gian thi công ban đầu 365 ngày, dự kiến hoàn thành ngày 30/12/2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ và phát sinh sạt trượt, thời gian thực hiện gói thầu đã được gia hạn đến ngày 31/12/2026.

Gói thầu xây lắp có giá trị hợp đồng hơn 174,5 tỷ đồng, do liên danh các nhà thầu thực hiện. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Đông Dương đảm nhận đoạn từ Km0 - Km 4+764,72 và cầu Sông Rong; Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo thi công đoạn từ Km 4+764,72 - Km 6+387,30.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đạt khoảng 119 tỷ đồng, tương đương 68,19% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần việc của nhà thầu Đông Dương đạt hơn 62%, nhà thầu Đắc Đạo đạt hơn 81%.

Nhiều hạng mục quan trọng đã đạt khối lượng cao. Công tác đào nền đường tại các đoạn do hai nhà thầu đảm nhận cơ bản đạt trên 99%; đắp đất nền K95 đạt trên 98%.

Phần lớn hệ thống cống tròn đã được thi công; cầu Sông Rong đã hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu và bản quá độ, đang tiếp tục triển khai các hạng mục lan can. Vật liệu cấp phối đá dăm phục vụ thi công cũng đã được tập kết với khối lượng đạt hơn 92% nhu cầu.

Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn chịu tác động đáng kể từ các đợt mưa lũ trong năm 2026, đặc biệt là hai trận lũ quét xảy ra ngày 20/5 và 8/8. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở trong phạm vi dự án, làm hư hỏng vật tư, thiết bị, gián đoạn thi công và phát sinh thêm thời gian, chi phí khắc phục.

Đáng chú ý, tại Km 4+100 xuất hiện điểm sạt trượt với khối lượng đất đá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công. Ban Quản lý dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ phát sinh và được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế. Một số vị trí taluy khác cũng bị sạt trượt, biến dạng địa chất sau mưa lũ, cần tiếp tục xử lý để bảo đảm an toàn và ổn định công trình.

Ông Hoàng Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Điều hành dự án giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, chủ đầu tư đang theo dõi sát tiến độ từng hạng mục, phối hợp với nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh thi công, nhất là tại những vị trí bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Đồng thời, Ban tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng, bảo đảm điều kiện triển khai dự án.

Đơn vị thi công đang đẩy mạnh tiến độ bằng mọi giải pháp.

Hiện một số vị trí còn vướng mắc do ảnh hưởng của sạt trượt ngoài phạm vi dự án, trong đó có đoạn từ Km 3+900 - Km 4+100 phía bên phải tuyến và Km 6+020 - Km 6+120 phía bên trái tuyến. Chủ đầu tư đề nghị chính quyền xã Dân Tiến sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt, chi trả cho các hộ dân liên quan để bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công.

Với khối lượng còn lại không nhỏ, trong khi thời hạn hoàn thành đã được gia hạn đến ngày 31/12/2026, áp lực tiến độ đối với chủ đầu tư và các nhà thầu là rất lớn. Việc khắc phục dứt điểm các điểm sạt trượt, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng phát sinh và duy trì các mũi thi công liên tục sẽ quyết định khả năng hoàn thành dự án đúng hạn.