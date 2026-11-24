Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU).

Thái Nguyên, trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử lớn của miền Bắc, nay đang từng bước chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên tri thức và công nghệ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bài toán nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, AI đang được địa phương đặt ra như một ưu tiên chiến lược.

Kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn 2045 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành vào tháng 7/2026 với đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 550 doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số, doanh thu toàn ngành đạt tối thiểu 700.000 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo trên 4.500 nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, AI và công nghiệp bán dẫn.

Thực tế, Thái Nguyên từ lâu đã là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Đây là nền tảng thuận lợi để địa phương chuyển hướng đào tạo, từ các ngành kỹ thuật truyền thống sang những lĩnh vực công nghệ mới, có yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Tính đến tháng 6/2026, Thái Nguyên có 38 tổ chức khoa học và công nghệ đang hoạt động, gồm 30 tổ chức công lập và 8 tổ chức ngoài công lập. Trong đó, Đại học Thái Nguyên giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Những năm gần đây, hệ thống đào tạo của Đại học Thái Nguyên đã bắt đầu dịch chuyển theo nhu cầu nhân lực của các ngành công nghệ mới. Từ năm học 2024-2025, ba trường trực thuộc gồm Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã mở mới các chuyên ngành đào tạo liên quan đến công nghiệp bán dẫn.

Năm 2026, Đại học Thái Nguyên cùng các đơn vị trực thuộc chủ trì thực hiện 27 trong tổng số 72 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, chiếm 37,5%, với tổng kinh phí ngân sách được phê duyệt hơn 37 tỷ đồng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đơn vị đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng phát triển đại học số. Trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên định hướng xây dựng mô hình đại học số, đại học xanh, phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời phấn đấu lọt vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU), thuộc Đại học Thái Nguyên, là trường đại học đầu tiên tại miền Bắc được Samsung đầu tư xây dựng Trung tâm Phát triển Nhân tài Công nghệ cao Samsung Innovation Campus (SIC).

Chương trình thu hút gần 600 sinh viên ICTU đăng ký, trong đó 340 sinh viên được lựa chọn tham gia đào tạo, tăng hơn hai lần so với năm trước. Con số này cho thấy sức hút của các lĩnh vực công nghệ mới đối với sinh viên, đồng thời phản ánh nhu cầu tiếp cận những chương trình đào tạo chuyên sâu, gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên cũng đang mở rộng kết nối với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các tập đoàn quốc tế đang đầu tư tại Thái Nguyên, Bắc Ninh như Hansol Electronics, Foxconn, Amkor...

Việc tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn và AI đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn phải có khả năng nghiên cứu, giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên tục cập nhật công nghệ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Tuy nhiên, ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, Thái Nguyên có lẽ sẽ còn phải phải tính đến cách giữ chân nhân lực chất lượng cao. Khi nhu cầu kỹ sư công nghệ tăng lên trên phạm vi cả nước và quốc tế, Thái Nguyên không chỉ phải đào tạo được người lao động có trình độ mà còn cần tạo ra môi trường làm việc, nghiên cứu và phát triển đủ hấp dẫn để nhân lực gắn bó lâu dài với địa phương.