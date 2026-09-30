Thái Nguyên: Tăng cường phòng ngừa từ cơ sở giữ vững ANTT trên địa bàn

Quang cảnh Họp báo.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031 của Quốc hội, Chính phủ và HĐND các cấp, đồng thời là thời điểm sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Họp báo.

Đại diện lãnh đạo phòng PV01, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo thông tin tại họp báo, công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực được triển khai hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Các loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn kết hợp giữa truyền thống và công nghệ cao được lực lượng chức năng chủ động nhận diện, điều tra, xử lý kịp thời.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tập trung quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Nhà báo Ngô Sỹ Nha, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc trao đổi tại họp báo.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được Công an tỉnh đổi mới, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, góp phần giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở….

Tại họp báo, các cơ quan báo chí trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy học đường, phòng, chống ma túy tại địa phương; phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh và cơ quan báo chí; tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin, hình ảnh về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an; Công tác xoá nhà tạm nhà dột nát...

Phát biểu kết luận tại họp báo, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên gửi lời cảm ơn tới các đại biểu đã tham dự Họp báo.

Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền; đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để giải đáp và cung cấp đầy đủ các thông tin.