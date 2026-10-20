Thái Nguyên tăng cường kết nối hợp tác với các cơ sở y tế, nghiên cứu của Hàn Quốc

Tham gia Đoàn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên làm việc với Viện Nghiên cứu Công nghiệp sinh học Gyeongbuk, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc)

Tại Bệnh viện Andong, Đoàn công tác tìm hiểu mô hình tổ chức, hoạt động chuyên môn và vai trò của Bệnh viện trong hệ thống y tế địa phương, khu vực.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện còn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tại những khu vực còn hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Đặc biệt, Bệnh viện đảm nhận nhiệm vụ điều trị bệnh truyền nhiễm trong các tình huống y tế khẩn cấp cấp quốc gia.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm với đại diện Bệnh viện Andong về hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Làm việc với Viện Nghiên cứu công nghiệp sinh học Gyeongbuk, Đoàn tìm hiểu các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vắc-xin, nguyên liệu sinh học và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, việc khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên để phát triển dược phẩm, thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được chú trọng, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu hoạt động nghiên cứu, phát triển tại Viện Nghiên cứu công nghiệp sinh học Gyeongbuk.

Đây cũng là lĩnh vực có ý nghĩa đối với Thái Nguyên, địa phương có thế mạnh về sản xuất chè và tiềm năng phát triển các nguồn nguyên liệu tự nhiên phục vụ chế biến, sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Việc tìm hiểu kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học tại Hàn Quốc mở ra thêm hướng tiếp cận trong nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tham quan, tìm hiểu cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Andong.

Chuyến thăm, làm việc tại Bệnh viện Andong và Viện Nghiên cứu Công nghiệp sinh học Gyeongbuk góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do trong các lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học.

Qua đó, tạo cơ sở để hai địa phương tiếp tục kết nối chuyên môn, nghiên cứu khả năng hợp tác giữa các cơ sở y tế, đơn vị nghiên cứu, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.