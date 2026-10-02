Thái Nguyên tăng cường hợp tác với Australia trong phòng, chống thiên tai

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia Đoàn có bà Naomi Cook, Tham tán phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Dự buổi làm việc về phía tỉnh có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và địa phương liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất trân trọng cảm ơn Chính phủ Australia, UNDP và các đối tác đã hỗ trợ người dân Thái Nguyên ứng phó, phục hồi sau thiên tai và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục hợp tác trong phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở, cải thiện hạ tầng và hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Bà Naomi Cook đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Thái Nguyên trong triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng phó, phục hồi sau thiên tai.

Bà cho biết, Australia coi trọng hợp tác với Việt Nam về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng; đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Chính phủ Australia, UNDP và các đối tác, tại Thái Nguyên đã có 10 căn nhà an toàn được xây mới, 50 căn nhà bị hư hỏng được sửa chữa; 670 hộ dân được hỗ trợ tiền mặt.

Các hoạt động còn góp phần phục hồi sinh kế, nâng cấp công trình hạ tầng cộng đồng, tập huấn và cung cấp trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Tổng giá trị hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua UNDP và các tổ chức khác là khoảng 16,5 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn công tác.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với UNDP xây dựng đề xuất dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tại miền núi phía Bắc. Dự án dự kiến triển khai tại Thái Nguyên và Cao Bằng trong giai đoạn 2026-2028.