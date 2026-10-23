Thái Nguyên tăng cường giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên quốc tế
Ngày 23-10, tại Đại học Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên quốc tế năm 2026, thu hút hơn 300 thanh niên, sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại Thái Nguyên tham gia.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống các nước, thi đấu thể thao và trò chơi tập thể.
Các hoạt động tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên Việt Nam và quốc tế giao lưu, kết nối, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị.
Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên, các giá trị văn hóa, lịch sử, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của tỉnh. Đồng thời là dịp để sinh viên các nước giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-tang-cuong-giao-luu-van-hoa-thanh-nien-sinh-vien-quoc-te