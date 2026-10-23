Thái Nguyên tăng cường giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên quốc tế

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao quà cho đại diện sinh viên quốc tế.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống các nước, thi đấu thể thao và trò chơi tập thể.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Đại học Thái Nguyên và thanh niên, sinh viên quốc tế tại Chương trình.

Các hoạt động tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên Việt Nam và quốc tế giao lưu, kết nối, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên, các giá trị văn hóa, lịch sử, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của tỉnh. Đồng thời là dịp để sinh viên các nước giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.