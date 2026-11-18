Vừa qua, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các ngân hàng trên địa bàn.

Đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp với các ngân hàng thương mại tổ chức thực hiện những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các đơn vị phối hợp gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên cùng nhiều ngân hàng thương mại khác.

Phòng An ninh kinh tế làm việc tại AgriBank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an chú trọng hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa các hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua công nghệ thanh toán.

Công tác kiểm tra cũng chú trọng việc đầu tư, củng cố hệ thống thiết bị an ninh tại các điểm giao dịch, bảo đảm khả năng phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống ảnh hưởng đến ANTT.

Bên cạnh đó, các ngân hàng được hướng dẫn củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ bảo vệ và tăng cường phòng ngừa, xử lý các hoạt động rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái phép.

Sau đó, đơn vị đồng thời phối hợp với các ngân hàng tổ chức cho tập thể, cá nhân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ANTT trong quá trình hoạt động.

Các ngân hàng được lưu ý chủ động phát hiện, nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và những trường hợp khách hàng bị dụ dỗ chuyển tiền cho đối tượng xấu.

Việc kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường sẽ giúp các đơn vị phối hợp phong tỏa, ngăn chặn giao dịch nghi vấn, hạn chế nguy cơ khách hàng bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.