Thái Nguyên tạm cấm một số tuyến đường phục vụ Đêm hội Trăng rằm

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tổ chức cấm tạm thời phương tiện trên một số tuyến đường quanh quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Cụ thể, trong ngày 22.9 từ 13 - 22h30, tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn và đường Hùng Vương.

Một số tuyến đường quanh Quảng trường Võ Nguyên Giáp sẽ bị tạm cấm trong ngày 22.9

Từ 18 - 22h30 cùng ngày, tạm cấm phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn Trung tâm đến đảo tròn Đồng Quang (cũ).

Riêng đoạn từ nút giao Quốc lộ 1B cũ với đường Động Lực đến giao lộ đường Đội Cấn - Bến Oánh, bao gồm cả khu vực cầu BếnTượng sẽ cấm ô tô đi lại trong khung giờ 19h - 22h30.

Từ 16 giờ, lực lượng chức năng sẽ triển khai phân luồng trên các tuyến đường quanh Quảng trường Võ Nguyên Giáp như Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Du, Nha Trang, Cách mạng Tháng 8, Minh Cầu, Bắc Sơn kéo dài...

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho đại biểu, khách mời và nhân dân tham dự Chương trình, phương án cũng bố trí các khu vực đỗ xe phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, xe của đại biểu được sắp xếp tại khu vực trước Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Đình Phùng.

Phương tiện của báo chí và lực lượng phục vụ được bố trí tại sân Trung tâm Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh cùng một số khu vực được phân công.

Lực lượng chức năng sẽ được bố trí hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo trật tự tại các khu vực

Đối với người dân có thể gửi xe dọc vỉa hè nhiều tuyến đường như Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng Tháng 8, Bến Tượng và Phan Đình Phùng và một số địa điểm phân công.

Công an tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân gửi xe, bảo đảm trật tự tại các khu vực tập trung đông người.

Ngoài ra, các mô hình đèn phục vụ Đêm hội được tập kết tại đường Đội Cấn và khu vực khoảng trống giữa Trung tâm Văn hóa tỉnh với Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Các hộ kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện được yêu cầu cam kết không tự ý tăng giá, tránh xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự.