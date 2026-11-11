Thái Nguyên: Tai nạn giao thông giảm mạnh cả ba tiêu chí

Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) kiểm tra, xử lý lái xe có nồng độ cồn. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Mười tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 341 vụ tai nạn giao thông, giảm 194 vụ (giảm 36,3%); 95 người tử vong, giảm 10 người (giảm 9,5%) và 289 người bị thương, giảm 265 người (giảm 47,8%).

Đạt được kết quả này, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, có nguy cơ làm mất an toàn giao thông, như chạy quá tốc độ, người lái xe có nồng độ cồn, vượt xe không đúng quy định...

Cụ thể là, trong mười tháng năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 96.393 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tăng 48.601 trường hợp so với cùng kỳ; trong đó trừ điểm giấy phép lái xe 19.008 trường hợp, tăng 10.781 trường hợp so với cùng kỳ; tước giấy phép lái xe 1.855 trường hợp; tạm giữ gần 24 nghìn ô-tô, mô-tô; xử phạt 194,7 tỷ đồng, tăng 76,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Với việc xử lý nghiêm, góp phần răn đe, giáo dục ý thức chấp hành quy định, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định pháp luật về giao thông tại các trường học; tập huấn kỹ năng lái mô-tô cho công nhân khu công nghiệp và người dân nhiều địa phương; đề xuất chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý “điểm đen” về giao thông; kiến nghị chủ đầu tư quản lý các tuyến đường chưa xây dựng hoàn thành, tránh xảy ra tai nạn.

Mặt khác, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe, nhất là đối với ô-tô các hạng, bình quân chỉ có khoảng 60% thí sinh trong các kỳ sát hạch đạt các yêu cầu để được cấp giấy phép lái xe. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo, ý thức học tập đối với học viên lái xe.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cải thiện, một số tuyến đường mới được đưa vào sử dụng, mặt đường được duy tu, sửa chữa tốt hơn cũng góp phần tích cực kéo giảm tai nạn giao thông.