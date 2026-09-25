Thái Nguyên: Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 9.600 ca tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; phát hiện 107.683 trường hợp vi phạm, tăng 47.445 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025; tạm giữ 21.723 phương tiện và tạm giữ/tước giấy tờ trên môi trường điện tử đối với 8.848 trường hợp.

Lực lượng chức năng phạt tiền 83.875 trường hợp; phạt cảnh cáo 351 trường hợp; nhắc nhở 23 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 12.013 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1.731 trường hợp. Số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước là trên 175 tỷ đồng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao Tân Lập, ngày 6/9/2026.

Toàn tỉnh xảy ra 308 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 85 người chết, 263 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 4 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, giảm 161 vụ, giảm 5 người chết và giảm 227 người bị thương. Trong số các vụ việc, có 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào những địa bàn, tuyến đường và nhóm hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.