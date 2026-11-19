Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.

Dù bị đánh giá thấp hơn về kết quả đối đầu trong năm 2026, Ninh Bình, với nòng cốt là các cầu thủ trẻ giàu năng lượng của Phong Phú Hà Nam trước đây, đã nhập cuộc đầy tự tin.

Thay vì co cụm phòng ngự, đội bóng đất Cố đô lựa chọn lối chơi áp sát tầm cao, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Sức ép liên tục ngay từ đầu trận của Ninh Bình sớm được cụ thể hóa ở phút 20. Từ một tình huống tổ chức hãm thành bài bản với những pha ban bật nhịp nhàng, bóng bật ra đúng tầm chân của Nguyễn Thị Hồng Huế (số 10). Tiền đạo này tung cú đá bồi quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình.

Nhận bàn thua sớm, Thái Nguyên T&T đẩy cao nhịp độ để tìm kiếm sự cân bằng. Sau khoảng thời gian đầu lúng túng trước khả năng pressing của đối thủ, kinh nghiệm trận mạc của đội bóng xứ Trà dần phát huy tác dụng ở cuối hiệp một. Phút 41, từ một pha dàn xếp tấn công sắc nét, Nguyễn Như Quỳnh (số 17) dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng lại vấp phải bài toán nan giải ở khâu tiếp cận vòng cấm. Trước hệ thống phòng ngự nhiều lớp được tổ chức kỷ luật và bọc lót kín kẽ của Ninh Bình, mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Thái Nguyên T&T là Nguyễn Thị Bích Thùy khá đơn độc trên hàng công.

Sự thiếu kết nối giữa tuyến tiền vệ và vị trí trung phong khiến các pha lên bóng của đội bóng áo xanh thiếu đi độ sát thương cần thiết.

Thái Nguyên T&T giành trọn 3 điểm quan trọng.

Nhận thấy sự bế tắc, Bích Thùy chủ động di chuyển rộng và lùi sâu hơn để tự tìm kiếm khoảng trống. Phút 85, cô tung cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm như một lời cảnh báo gửi đến hàng thủ đối phương.

Chỉ 3 phút sau, đẳng cấp của ngôi sao bóng đá nữ Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Phút 88, trong nỗ lực xuyên phá hàng phòng ngự kiên cường của Ninh Bình, Bích Thùy tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm chân một cầu thủ áo đỏ đổi hướng làm bó tay thủ thành đối phương, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Nguyên T&T.

Ban Huấn luyện và các cầu thủ Thái Nguyên T&T mừng chiến thắng.

Vượt qua đối thủ khó chịu ngay ở trận ra quân, Thái Nguyên T&T không chỉ giành trọn 3 điểm quan trọng mà còn khẳng định bản lĩnh của một ứng viên nặng ký cho tấm Huy chương Vàng của Đại hội.