Thái Nguyên T&T hạ gục nhà vô địch ngay trên sân khách

Mặt sân trơn trượt do trận mưa lớn trước đó không thể ngăn cản những đường bóng tranh chấp quyết liệt từ các cầu thủ 2 đội.

Dù đã sớm đăng quang trước một vòng đấu, TP. Hồ Chí Minh I vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì lợi thế trước sự bám đuổi của Hà Nội I trong cuộc đua giành vị trí thứ hai.

Ngay từ đầu hiệp 1, hai đội chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Phút thứ 9, thủ môn Trần Thị Kim Thanh phạm lỗi với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy trong vòng cấm, khiến TP. Hồ Chí Minh I phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Bích Thùy dứt điểm thành công, đưa Thái Nguyên T&T vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, TP. Hồ Chí Minh I nhanh chóng tổ chức lại thế trận. Phút 27, từ pha phối hợp tấn công sắc nét, Trần Thị Thùy Trang bứt tốc và dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thi đấu giằng co, triển khai lối chơi chặt chẽ. Bước ngoặt đến ở phút 79, khi Phan Thị Thu Thìn (số 26) tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự TP. Hồ Chí Minh I, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Nguyên T&T.

Trong những phút còn lại, đội bóng xứ Trà bảo vệ thành công lợi thế, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T củng cố mục tiêu giành ngôi Á quân, trong khi TP. Hồ Chí Minh I vẫn có dịp ăn mừng chức vô địch ngay sau trận đấu. Đây là lần thứ 15 đội bóng nữ TP. Hồ Chí Minh giành ngôi vô địch quốc gia.

Theo thông báo của Ban Tổ chức giải, giờ thi đấu các lượt trận XII, XIII và XIV của CLB nữ TP. Hồ Chí Minh II được điều chỉnh từ 16 giờ sang 15 giờ nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức. Theo đó, trận đấu giữa TP. Hồ Chí Minh II và Thái Nguyên T&T ngày 23-10 trên sân Thành Long sẽ diễn ra lúc 15 giờ.