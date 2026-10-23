Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Trước lượt đấu cuối, Thái Nguyên T&T có 24 điểm, hơn Hà Nội I một điểm và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai. Dù gặp khó trước hàng phòng ngự chắc chắn của TP.HCM II, đội bóng xứ chè vẫn biết cách tạo khác biệt.

Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân tại giải. Ảnh: VFF

Phút 38, Bảo Trân mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T. Chỉ bốn phút sau, Bích Thùy nhân đôi cách biệt, giúp đội nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0.

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục kiểm soát thế trận và đến phút 74, Bích Thùy hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp đội bóng cán đích ở vị trí á quân với 27 điểm.

Trong khi đó, Hà Nội I cần chiến thắng trước Than KSVN để nuôi hy vọng vượt lên. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô sớm bị dẫn trước khi Nguyễn Thị Hải Yến ghi bàn cho Than KSVN ở phút thứ 9.

Bốn phút sau, một cầu thủ cùng tên Hải Yến gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội I. Hai đội không ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, khiến Hà Nội I kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba.

Ở trận đấu còn lại, đương kim vô địch TP.HCM I thất bại 0-2 trước Phong Phú Hà Nam. Sau hiệp một không có bàn thắng, Phong Phú Hà Nam ghi bàn trong hiệp hai và ấn định tỷ số ở phút 88.

Như vậy, TP.HCM I đăng quang, Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân, còn Hà Nội I đứng thứ ba tại giải đấu năm nay.