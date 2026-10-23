Thái Nguyên T&T giành Huy chương Bạc Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Tiền đạo Nguyễn Thị Bích Thùy (số 7) giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với 10 bàn thắng.

Các cầu thủ Thái Nguyên T&T vỡ òa niềm vui khi lần đầu tiên giành ngôi Á quân Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và TP. Hồ Chí Minh II có ý nghĩa quyết định đến vị trí Á quân của Giải. Với mục tiêu giành Huy chương Bạc, cả hai đội đều nhập cuộc quyết tâm.

Thái Nguyên T&T làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân Thành Long chiều 23-10.

Trong 14 phút đầu trận, TP. Hồ Chí Minh II thi đấu kiên cường trước sức ép của đối phương. Sau đó, Thái Nguyên T&T dần kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức tấn công.

Phút 32, Bích Thùy tung cú vô-lê nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn đối phương. Đến phút 38, từ một tình huống cố định, Dương Trần Bảo Trâm (số 11) dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T.

Bốn phút sau, Bích Thùy lập công, giúp đội bóng xứ Trà kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2-0.

Bích Thùy (áo xanh) thi đấu năng nổ, liên tục gây sức ép lên khung thành TP. Hồ Chí Minh II.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Sự đầu tư của Tập đoàn T&T Group, trong đó có việc bổ sung cầu thủ ngoại Lake Rebecca Emily mang quốc tịch New Zealand ở lượt đi, đã góp phần tăng cường sức mạnh đội hình. Cầu thủ này đóng góp 1 bàn thắng cho đội trong mùa giải.

Tiền đạo Bích Thùy nhận danh hiệu "Vua phá lưới".

Phút 74, đón đường chuyền thuận lợi của Thúy Hằng, Bích Thùy dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Nguyên T&T. Bàn thắng này cũng giúp cô đạt tổng cộng 10 pha lập công, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Trong những phút cuối trận, Thái Nguyên T&T tiếp tục tạo thêm cơ hội nhưng Bích Thùy và Thu Trang không thể ghi bàn. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Thái Nguyên T&T lần đầu tiên giành ngôi Á quân Giải bóng đá nữ VĐQG tranh Cúp Thái Sơn Bắc. Thành tích của đội cùng danh hiệu Vua phá lưới của Bích Thùy đánh dấu bước tiến của bóng đá nữ Thái Nguyên tại đấu trường quốc gia.