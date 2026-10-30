Thái Nguyên sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất

Công tác kiểm đếm cây trồng, tài sản trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, quy định đơn giá bồi thường đối với các loại cây trồng hằng năm, cây lâu năm, cây ăn quả, cây công nghiệp, hoa, cây cảnh và cây lâm nghiệp. Mức bồi thường được xác định căn cứ vào từng loại cây, độ tuổi, kích thước, giai đoạn sinh trưởng và khả năng cho thu hoạch.

Đối với rừng tự nhiên, rừng trồng, đơn giá bồi thường được xác định theo nhóm cây, tuổi rừng và khối lượng gỗ. Quyết định cũng quy định cụ thể đơn giá bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản và mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với cây trồng, vật nuôi chưa có trong bảng đơn giá hoặc phát sinh trường hợp đặc thù, cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại thực tế, đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm thống nhất cơ sở kiểm đếm, xác định giá trị tài sản và lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.