Dự Ngày hội có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026.

Ngày hội thu hút 10 đội tham gia Liên hoan “Vũ điệu công nhân lao động” với nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng, trẻ trung. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu thể thao, thi kéo co, nhảy bao bố, pickleball… diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao Bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng lao động sáng tạo cho 26 cá nhân tiêu biểu. Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở mới, đồng thời tặng dụng cụ thể thao cho 20 công đoàn cơ sở, phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, cải thiện đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên khẳng định, những thành quả phát triển của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, người lao động. Việc trao Bằng lao động sáng tạo là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng kiến và đóng góp của người lao động, khích lệ đội ngũ công nhân phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong lao động, sản xuất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền địa phương xây dựng môi trường thuận lợi để công nhân phát triển toàn diện.

Công đoàn cần đẩy mạnh lan tỏa văn hóa công nhân từ nơi làm việc đến gia đình và cộng đồng, hướng tới xây dựng gia đình vững mạnh, doanh nghiệp phát triển, xã hội tiến bộ.