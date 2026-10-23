Thái Nguyên: Sôi nổi Liên hoan 'Tiếng hát đại đoàn kết' khu vực II

Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và các đại biểu dự chương trình.

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên và khán giả.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Duy Hoàng nhấn mạnh, đại đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Phát huy truyền thống đó, MTTQ Việt Nam các cấp luôn chú trọng tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, hướng hoạt động về cơ sở, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia chương trình.

Trong hành trình ấy, văn hóa, văn nghệ giữ vai trò quan trọng. Mỗi lời ca, điệu múa, làn điệu dân ca góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, kết nối con người với con người, cộng đồng với cộng đồng; qua đó gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp niềm tự hào và vun đắp tình đoàn kết.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa, nơi hội tụ nhiều dân tộc với những bản sắc văn hóa độc đáo.

Các tiết mục tại Liên hoan thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết và tình yêu nghệ thuật của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, đồng thời gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về mảnh đất Thái Nguyên.

Đồng chí đề nghị các đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và cống hiến, để mỗi tiết mục trở thành món quà tinh thần dành tặng khán giả.

Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát đại đoàn kết” khu vực II diễn ra trong hai ngày 23 và 24-10, quy tụ 31 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 31 xã, phường.

Mỗi đoàn biểu diễn 3 tiết mục với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống Mặt trận và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa, thành tựu phát triển và nét đặc trưng của địa phương.

Đông đảo người dân đến cổ vũ, thưởng thức các tiết mục.

Liên hoan được tổ chức tại 3 khu vực, với sự tham gia của 92 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 92 xã, phường. Đây là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tôn vinh các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, hạnh phúc.