Thời gian qua, các cơ sở y tế của tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt việc liên thông, làm sạch dữ liệu bà mẹ, trẻ em.

Đến nay, Thái Nguyên đã có 312/312 tài khoản được triển khai sử dụng, đạt 100% (trong đó có 306/312 tài khoản liên thông, tỷ lệ tài khoản liên thông đạt 98,1%) với 67.118 hồ sơ được liên thông.

SKBMTE/SKSS là quá trình kết nối, chuẩn hóa và truyền tải thông tin y tế từ phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (đơn cử như hệ thống HIS) lên hệ thống quản lý tập trung của ngành Y tế (Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em - sức khỏe sinh sản).

Hoạt động này giúp quản lý thông tin theo từng cá nhân cụ thể, làm sạch và làm giàu dữ liệu. Đồng thời hỗ trợ thống kê, điều hành và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.