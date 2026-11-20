Không buông lỏng quản lý

Tuyến đường liên kết Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ có tổng chiều dài 42,55km, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng đã được đưa vào khai thác, những dòng xe đã bắt đầu lưu thông trên trục giao thông mới.

Đường liên kết vùng đưa vào vận hành toàn tuyến từ 5/10/2026.

Tuyến đi qua 6 xã, phường gồm: Trung Thành, Vạn Xuân, Thành Công, Phúc Thuận, Đại Phúc, Quân Chu và các nhánh kết nối sang Phú Thọ, không chỉ rút ngắn hành trình kết nối giữa các địa phương, công trình còn mở ra cơ hội phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và khai thác lợi thế đất đai dọc tuyến.

Điển hình như ở khu vực xã Thành Công, xã Phúc Thuận các quy hoạch khu, cụm công nghiệp, đô thị dịch vụ và khu dân cư quy mô lớn đã hình thành và khởi công.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển là yêu cầu cấp thiết về quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông, nếu không kiểm soát từ sớm, tình trạng tự ý san gạt, phân lô, xây dựng trái phép, mở đường đấu nối hoặc khai thác đất không đúng quy định có thể phát sinh, gây hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến kết cấu công trình và việc triển khai các dự án đầu tư sau này.

Theo ông Trần Trọng Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, tuyến đường cơ bản hoàn thành các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, được thông báo đưa vào khai thác từ ngày 5/10.

Một số hạng mục còn tồn tại, trong đó có nội dung gia cố bờ sông và một số vị trí chưa hoàn thiện hộ lan, đang tiếp tục được xử lý, các hạng mục, thủ tục còn lại được phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trong tháng 11/2026.

Cùng với việc tổ chức khai thác, đơn vị quản lý dự án đã thông báo đến các địa phương về công tác quản lý hành lang đường bộ, phối hợp tổ chức giao thông và lưu ý kiểm soát hoạt động san lấp, đào đắp đất ở khu vực gần tuyến, việc san gạt, thi công không được kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, mái ta luy và kết cấu công trình.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 vừa khởi công cuối tháng 10/2026.

Ông Đoàn Trần Cường, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Thành Công cho biết, tuyến đường liên kết vùng và đường Vành đai V đi qua địa bàn có tổng chiều dài khoảng 11km, trong đó tuyến liên kết vùng khoảng 9km tạo điều kiện kết nối giao thông, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng.

Trên địa bàn xã đã có quy hoạch Khu công nghiệp Tây Phổ Yên quy mô khoảng 243ha, khu đô thị dịch vụ công nghiệp gần 1.000ha cùng các quy hoạch khu, cụm dân cư khác, khi hạ tầng giao thông được cải thiện, nhu cầu sử dụng đất, xây dựng công trình và mở lối tiếp cận tuyến đường bắt đầu gia tăng.

Trước tình hình đó, xã xác định quản lý đất đai, trật tự xây dựng dọc tuyến là nhiệm vụ trọng tâm, chính quyền tăng cường tuyên truyền đến bí thư chi bộ, trưởng xóm và các hộ dân, yêu cầu chấp hành quy định về sử dụng đất, xây dựng công trình, nhất là trên đất nông nghiệp, không tự ý mở đường đấu nối vào tuyến chính.

Đồng thời, công khai thông tin quy hoạch, ranh giới dự án, hành lang bảo vệ công trình, tăng cường kiểm tra tại những khu vực có biến động sử dụng đất, gần các nút giao và vị trí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Xử lý nghiêm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, tránh để hình thành công trình trái phép hoặc tình trạng sử dụng đất sai mục đích kéo dài, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án.

Qua kiểm tra, địa phương đã xử lý bốn trường hợp tự mở đường đấu nối trái phép và ba trường hợp xây dựng không phép. Các trường hợp vi phạm đã chấp hành yêu cầu, khắc phục hậu quả theo quy định.

Ông Nguyễn Duy Tuyển tự giác tháo dỡ công trình sau khi chính quyền kiểm tra nhắc nhở.

Ông Nguyễn Duy Tuyển, người dân xóm Hạ Vụ, xã Thành Công cho biết gia đình đã đổ tấm đan bê tông để đấu nối từ đất nhà ra tuyến đường qua hệ thống thoát nước, phục vụ việc đi lại và kinh doanh.

Sau khi được chính quyền nhắc nhở về vi phạm hành lang an toàn giao thông và yêu cầu thực hiện đấu nối đúng quy định, gia đình đã tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng.

“Khi chính quyền yêu cầu tháo dỡ, gia đình tôi đã nghiêm túc chấp hành, tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi mong chính quyền xem xét tạo điều kiện về lối đi, đấu nối giao thông để người dân thuận tiện đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế”, ông Tuyển chia sẻ.

Ngăn vi phạm từ khi mới phát sinh

Nếu xã Thành Công chịu áp lực quản lý từ các quy hoạch công nghiệp, đô thị đang hình thành thì tại xã Quân Chu, đặc điểm địa bàn lại đặt ra yêu cầu kiểm soát hoạt động đất đai, khoáng sản và hành lang giao thông.

Đường liên kết vùng mở ra dư địa phát triển lớn cho các địa phương.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Quân Chu cho biết, tuyến đường đi qua địa bàn khoảng 9,5km, hai bên tuyến có ít đất ở, với khoảng 15 hộ dân, phần lớn diện tích là đất rừng sản xuất và một phần đất trồng chè.

Bám dọc tuyến có hai dự án đáng chú ý là Cụm công nghiệp Quân Chu quy mô 50ha và dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp diện tích 20,96ha.

Để kiểm soát hoạt động dọc tuyến, xã tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhất là trong thời gian hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như lắp đặt hộ lan, xử lý điểm sạt lở. Công tác tuyên truyền được triển khai đến các xóm, yêu cầu người dân chấp hành quy định về khai thác, vận chuyển đất đá và xây dựng công trình.

Địa phương kiểm soát đồng bộ từ mục đích sử dụng đất, hoạt động san gạt, khai thác khoáng sản đến việc xây dựng công trình và đấu nối giao thông.

Đồng thời tổ chức cho các hộ dân ký cam kết, duy trì kiểm tra dọc tuyến ít nhất một lượt mỗi ngày, theo lãnh đạo xã, từ khi tuyến đường triển khai xây dựng đến nay, địa phương chưa ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép, xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang an toàn giao thông.

Để khai thác hiệu quả lợi thế giao thông, xã Quân Chu cũng đề nghị tỉnh quan tâm hoàn thiện các điểm vuốt nối, đường gom theo quy hoạch, tạo điều kiện kết nối với khu vực sườn Đông Tam Đảo, phát huy tiềm năng phát triển du lịch.

Hay tại phường Phúc Thuận, áp lực quản lý lớn hơn khi tuyến đường đi qua địa bàn khoảng 10km, thuộc 9 tổ dân phố, khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, trong khi các quy hoạch công nghiệp đang được triển khai với quy mô lớn.

Đáng chú ý, cụm công nghiệp Phúc Thuận 1 và 2 có tổng diện tích quy hoạch hơn 610ha; Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn 1 cũng đang được triển khai.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra các hoạt động xây dựng, quy hoạch trên tuyến.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1, nằm trên địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công, có quy mô hơn 499ha, đã khởi công vào cuối tháng 10/2026.

Khi các dự án công nghiệp được triển khai, nhu cầu mặt bằng, vật liệu xây dựng, vận chuyển đất đá và xây dựng các công trình phụ trợ sẽ tăng lên, đây cũng là thời điểm cần siết chặt quản lý, ngăn tình trạng lợi dụng hoạt động đầu tư, san lấp mặt bằng để vi phạm quy định về đất đai, khoáng sản.

Ông Phạm Quang Lưu, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Phúc Thuận cho biết, địa phương đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và khai thác khoáng sản.

Nội dung chỉ đạo được phổ biến đến các tổ dân phố để phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Qua kiểm tra, phường đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm liên quan đến xây dựng, khai thác đất và hủy hoại đất. Trong đó, ông Nguyễn Đình Bẩy, tổ dân phố Thống Nhất, bị phạt 70 triệu đồng; ông Lê Quốc Chiến, cùng tổ dân phố, bị phạt 30 triệu đồng; ông Đặng Văn Đức, tổ dân phố Phúc Tài, bị phạt 70 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất.

Việc quản lý chặt chẽ sẽ tránh việc gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án trên tuyến sau này.

Theo ông Lưu, công tác quản lý vẫn gặp khó khăn do địa bàn rộng, một số khu vực xa trung tâm, trong khi vi phạm có thể diễn ra vào ban đêm.

Vì vậy, phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm cán bộ phụ trách địa bàn, tăng cường phối hợp với Công an phường và các tổ dân phố để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Việc các địa phương chủ động vào cuộc ngay từ giai đoạn đầu khai thác sẽ góp phần bảo vệ hành lang công trình, quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai, tạo môi trường thuận lợi và minh bạch để thu hút đầu tư, đưa lợi thế kết nối liên vùng trở thành động lực phát triển thực chất.