Thái Nguyên sẽ xử lý nghiêm việc mua bán vé Concert quốc gia 'Nối vòng tay lớn'

Người dân xếp hàng tại sân vận động Thái Nguyên đợi nhận vé miễn phí trong sáng 30/10. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và tổ chức của tỉnh Thái Nguyên.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào tối 1/11 tại sân vận động Thái Nguyên với quy mô dự kiến khoảng 25.000 khán giả.

Với sức lan tỏa của những Concert quốc gia đã tổ chức trong thời gian qua thì Concert “Nối vòng tay lớn” lần đầu tổ chức tại Thái Nguyên đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trong ngày 27/10, đã có 5.000 vé điện tử được đăng ký. Tuy nhiên, ngay sau khi người dân đăng ký vé trên hệ thống, nhiều bài viết rao bán vé xuất hiện trên mạng xã hội với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Ban Tổ chức khẳng định vé được phát miễn phí, do đó việc rao bán lại vé nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm thực hiện chính xác, kịp thời công tác phát và quản lý vé, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đã ký công văn yêu cầu các cơ quan chức năng căn cứ số lượng vé được phân bổ, chủ động rà soát, lựa chọn và phân bổ vé đúng đối tượng, bảo đảm công khai, hợp lý, ưu tiên công nhân, người lao động tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; đảng viên, học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và các đối tượng khác phù hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Việc phân bổ phải bảo đảm đúng thành phần, mục đích, ý nghĩa của chương trình, tránh hình thức, lãng phí hoặc sử dụng vé không đúng đối tượng.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mua bán vé, phân bổ sai đối tượng, thất thoát hoặc sử dụng vé sai mục đích thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nghiêm cấm lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích; không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh vé, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và các kênh không chính thức gây nguy cơ thất thoát, mua bán vé hoặc ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang rà soát, xác minh các tài khoản và quản trị viên hội, nhóm có dấu hiệu thu gom, mua bán vé hoặc lừa đảo. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, tùy tính chất và mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong sáng 30/10, Ban Tổ chức bắt đầu phát một số lượng vé miễn phí tại sân vận động tỉnh tuy nhiên, từ tối 29/10, nhiều người dân đã đến chờ sẵn để có cơ hội được nhận vé.

Theo kế hoạch, Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” sẽ gồm phần mở đầu và 3 chương: “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước - Chung một niềm tin”, “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, như: Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Bùi Lê Mận…