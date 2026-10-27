Thái Nguyên sẽ khởi công 6 dự án, công trình quy mô lớn, chào mừng 195 năm thành lập tỉnh

Phối cảnh tổng quan Khu công nghiệp Tây Phổ Yên.

Cụ thể, 6 dự án, công trình được khởi công dịp này, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, gồm: (1) Dự án Đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, tại phường Trung Thành;

(2) Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1, tại xã Thành Công và phường Phúc Thuận;

(3) Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2, tại phường Tích Lương;

(4) Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn);

(5) Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn;

(6) Dự án Đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2, tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công.

Việc tổ chức khởi công các công trình, dự án quy mô lớn là hoạt động thiết thực chào mừng 195 năm thành lập tỉnh; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, các khu dân cư, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Các công trình, dự án được triển khai trên cơ sở bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.