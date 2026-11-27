Chăn nuôi bò là một trong những ngành nghề được chú trọng đào tạo, giúp người dân nâng cao kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi và cải thiện thu nhập.

Cuối năm 2026, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên dự kiến tổ chức 2 lớp đào tạo nghề chăn nuôi cho 70 lao động nông thôn, ưu tiên người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ thuật nuôi, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.

Theo Thông báo số 11/TB-VHXH ngày 12/11/2026 của Phòng Văn hóa-Xã hội xã Ba Bể, địa phương đang tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị đăng ký thực hiện đào tạo nghề cho người lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hai nghề được lựa chọn đào tạo gồm nuôi và phòng trị bệnh cho dê; nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò. Mỗi lớp dự kiến có 35 học viên, thời gian đào tạo dưới 3 tháng.

Đối tượng tham gia là lao động nông thôn thuộc các nhóm được ưu tiên, đang cư trú tại các thôn trên địa bàn xã. Nội dung học tập tập trung vào kiến thức, kỹ năng chăn nuôi và phòng bệnh cho vật nuôi, phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất của người dân.

Để tổ chức các lớp học, xã Ba Bể tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các đơn vị phải đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và kinh nghiệm tổ chức dạy nghề.

Thông qua các lớp học nghề, người dân, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi để áp dụng vào chăn nuôi tại gia đình, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh và có thêm cơ hội tăng thu nhập./.