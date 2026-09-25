Thái Nguyên sẵn sàng trước giờ G Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Mới đây, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc.

Dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, bà Hà Thị Bích Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Đại hội được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31.1.2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Toàn cảnh lễ tổng duyệt chương trình

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia thực hiện đầy đủ nội dung theo kịch bản, gồm nghi thức chào cờ, rước cờ, rước đuốc, diễu hành, diễu binh và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Chương trình có 34 khối rước, khối diễu binh, diễu hành với tổng lực lượng dự kiến khoảng 22.170 người, tạo không khí sôi động trước ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức thắp lửa truyền thống với ngọn lửa Đại hội được lấy từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, do 10 vận động viên tiêu biểu rước về Sân vận động tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao” gồm 3 chương gắn với văn hóa, thể thao và khát vọng phát triển của tỉnh.

Diễu hành biểu dương lực lượng

Ba chương gồm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”, “Thể thao lan tỏa - Chinh phục vinh quang” và “Thái Nguyên hội nhập - Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng” tạo mạch nội dung xuyên suốt chương trình.

Các tiết mục kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu, khắc họa những giá trị văn hóa, truyền thống, thành tựu và khát vọng phát triển của Thái Nguyên.

Sau tổng duyệt, Ban Tổ chức rà soát công tác điều hành, phối hợp giữa các lực lượng cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ.

Những nội dung còn chưa phù hợp được tiếp tục điều chỉnh trước giờ khai mạc, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kịch bản đã xây dựng.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026 sẽ khai mạc lúc 20 giờ ngày 26.9 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X tổ chức 19 môn thi đấu, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10.2026, quy tụ vận động viên thuộc nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương.

Lực lượng tham dự gồm vận động viên thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại học Thái Nguyên, các xã, phường, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước thời điểm khai mạc, nhiều môn đã hoàn thành thi đấu gồm bóng bàn, bóng chuyền, taekwondo, võ cổ truyền, karate, vovinam, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, bơi, pickleball, việt dã và bóng đá 7 người.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở các môn điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và bóng chuyền hơi theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Các nội dung thi đấu được tổ chức tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Quảng trường Võ Nguyên Giáp và một số địa điểm khác theo kế hoạch.

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26.9.2026 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Qua Đại hội, ngành thể dục thể thao tỉnh đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2022 - 2026, qua đó rà soát năng lực tổ chức, quản lý, huấn luyện và điều hành các hoạt động thể thao.

Lễ bế mạc Đại hội dự kiến tổ chức ngày 10.10.2026 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, khép lại chuỗi hoạt động thi đấu được tổ chức trong nhiều tháng.

Với 19 môn thi đấu và lực lượng vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Đại hội tạo thêm điều kiện thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động thi đấu, Đại hội hướng tới lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên, giới thiệu văn hóa, truyền thống và thành tựu của tỉnh.