Thái Nguyên sẵn sàng tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Nghệ nhân, diễn viên đang tích cực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục tham gia Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 11-10. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông; đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch và đời sống cộng đồng.

Đối với Thái Nguyên, công tác chuẩn bị đang được Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai khẩn trương. Các nghệ nhân, diễn viên tích cực tập luyện, hoàn thiện nội dung tham gia, từ chương trình nghệ thuật, trình diễn khèn Mông, trang phục truyền thống đến hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa.

Những làn điệu dân ca, tiếng khèn Mông cùng sắc màu trang phục truyền thống sẽ góp phần giới thiệu một cách sinh động đời sống văn hóa của đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên tới các đoàn tham dự và du khách tại Ngày hội.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026diễn ra lúc 20 giờ ngày 9-10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5.