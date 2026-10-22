Thái Nguyên: Sẵn sàng đánh thức hương trà, kết nối di sản và du lịch

Từ dấu mốc 195 năm đến câu chuyện văn hóa của vùng đất đệ nhất danh trà

Thái Nguyên đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Festival Trà Quốc tế năm 2026 - sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn gắn với dấu mốc 195 năm thành lập tỉnh. Tại cuộc họp ngày 21/10, bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ, bảo đảm công tác chuẩn bị đồng bộ, đúng tiến độ và chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival phát biểu chỉ đạo (Ảnh:

Công tác chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, hoàn thiện các hạng mục tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu vực trung tâm tỉnh đang được khẩn trương thực hiện. Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu và khách quốc tế cũng được rà soát, hoàn thiện, hướng tới một kỳ Festival chu đáo, an toàn, tạo ấn tượng với người dân và du khách.

Tâm điểm của sự kiện là lễ khai mạc diễn ra tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, với chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà".

Chương trình kết hợp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, nghi thức trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, cùng các nội dung tôn vinh giá trị văn hóa trà.

Lễ khai mạc dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, khép lại bằng màn pháo hoa nổ tầm cao kéo dài 10 phút.

Xứ trà sẵn sàng đón khách

Trước giờ khai mạc, từ 17h30 đến 18h30, diễu hành nghệ thuật "Rước Trà Khai hội" sẽ mở ra không khí lễ hội trên các tuyến phố trung tâm. Sáu xe mô hình lấy cảm hứng từ ấm trà, chén trà, lá trà, đồi chè và những biểu tượng văn hóa trà, kết hợp cùng nghệ sĩ, vũ công, nghệ nhân và các đoàn quốc tế trong trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Một điểm nhấn quan trọng của Festival là việc tôn vinh giá trị văn hóa trà Thái Nguyên, gắn với nỗ lực đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển. Hồ sơ đề nghị ghi danh "Văn hóa Trà Thái Nguyên" vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét. Theo kế hoạch được công bố, Festival cũng gắn với nội dung công bố quyết định ghi danh tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào danh mục này.

Từ dấu mốc lịch sử của tỉnh đến câu chuyện về cây chè, người làm chè và những tri thức được trao truyền qua nhiều thế hệ, Festival mở ra cơ hội để Thái Nguyên kể câu chuyện văn hóa của mình bằng ngôn ngữ đương đại, đồng thời khẳng định vị trí của trà trong đời sống cộng đồng và giao lưu quốc tế.

Từ đồi chè đến phố hội: Mở lối cho du lịch trải nghiệm và kinh tế trà

Diễn ra trong chín ngày, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 quy tụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đối ngoại, xúc tiến thương mại và trải nghiệm du lịch tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là các chương trình đưa du khách về với năm vùng chè tiêu biểu: Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ và Đồng Phúc.

Mỗi vùng chè được lựa chọn một chủ đề riêng, gắn với đặc trưng cảnh quan, sản phẩm và văn hóa bản địa. Tại Đồng Hỷ, chương trình "Chuyện trà Trại Cài - Hương sắc, tình người Đồng Hỷ" giới thiệu nét riêng của vùng chè Trại Cài.

Ở La Bằng, "Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng" đưa du khách đến với đồi chè Hợp tác xã chè Búp Ngọc.

Tại Tân Cương, chương trình "Tân Cương - Tinh hoa Trà Việt" tôn vinh danh tiếng của vùng chè lâu đời; trong khi Đồng Phúc giới thiệu "Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây", gắn với chè Shan tuyết cổ thụ và văn hóa địa phương.

Năm vùng chè tiêu biểu: Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ và Đồng Phúc sẵn sàng kể chuyện trà, đón khách tới với Festival

Các hoạt động thưởng trà cùng người nổi tiếng tại những vùng chè tạo thêm cơ hội để du khách gặp gỡ người làm chè, tìm hiểu quy trình trồng, chế biến và thưởng thức trà ngay tại nơi sản phẩm được tạo ra. Qua đó, cây chè hiện lên trong mối liên hệ với cảnh quan, sinh kế, tập quán và ký ức cộng đồng, mở rộng trải nghiệm du lịch từ tham quan sang khám phá chiều sâu văn hóa.

Cùng với hành trình về vùng nguyên liệu, "Chuyến tàu di sản" dự kiến tổ chức sáu chuyến vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11, kết nối du khách với các vùng chè, khu, điểm du lịch và hoạt động trong khuôn khổ Festival. Đây là một hướng tiếp cận nhằm làm phong phú sản phẩm du lịch, kết nối các điểm đến thành hành trình trải nghiệm có chủ đề.

Tại khu vực trung tâm, không gian Phố Trà, trưng bày, ẩm thực và xúc tiến đầu tư diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với các khu chức năng dành cho kết nối đầu tư, giới thiệu sản phẩm trà và trải nghiệm ẩm thực. Triển lãm "195 năm thành tựu hội nhập và phát triển" tại Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng giới thiệu các dấu mốc lịch sử, hiện vật, tư liệu, sách, tạp chí và sản phẩm tiêu biểu, phản ánh quá trình phát triển của Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Ngày 31/10, Diễn đàn Trà Quốc tế dự kiến diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trà ESG Valley, tập trung vào kết nối hợp tác, phát triển thị trường và nâng cao giá trị ngành trà. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của đại biểu trong nước và quốc tế, tạo diễn đàn trao đổi về vùng nguyên liệu, chế biến, ứng dụng khoa học - công nghệ, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Không gian Festival tiếp tục được mở rộng bằng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu quốc tế và hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, "Đêm hội thưởng Trà" ngày 4/11 kết hợp trình diễn nghệ thuật, 3D mapping, nghệ thuật dân gian Việt Nam, trà đạo và giao lưu văn hóa quốc tế, đưa trải nghiệm thưởng trà đến gần hơn với công chúng.

Song hành với quảng bá văn hóa và du lịch, Thái Nguyên chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu chè thông qua mã nhận diện "Chè Thái Nguyên", hỗ trợ xác thực sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ uy tín hàng hóa.

Cuộc thi World Master Tea Vietnam, với các vòng thi trực tiếp dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 4/11, cũng mở ra không gian để thí sinh thể hiện kỹ năng pha chế, sáng tạo sản phẩm và tiếp cận trà trong mối liên hệ với dịch vụ, thương mại.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm tại vùng chè, giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 hướng tới mở rộng cách tiếp cận di sản trà trong đời sống hiện đại.

Khi đồi chè trở thành điểm đến, chén trà trở thành nhịp cầu giao lưu và sản phẩm trà được kết nối với thị trường, những giá trị văn hóa bản địa có thêm cơ hội chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế địa phương./.