Thái Nguyên sẵn sàng cho Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP năm 2026

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm làng nghề và quà tặng của tỉnh. Đồng thời, sự kiện tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất gặp gỡ đối tác, kết nối cung - cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thái Nguyên mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP (Ảnh: Công Thương Thái Nguyên)

Chương trình khai mạc dự kiến khai mạc ngày 16/10/2026, với quy mô khoảng 300 đại biểu, khách mời, gồm đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và đại diện các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

Một trong những hoạt động trọng tâm là không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, dự kiến có từ 40-60 gian hàng, được tổ chức trong ba ngày, từ 16-18/10, tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng, phường Trung Thành.

Không gian này quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cùng đại diện một số địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Cao Bằng, Quảng Ninh và các địa phương khác. Các sản phẩm được giới thiệu gồm sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm làng nghề và quà tặng lưu niệm.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm, dùng thử sản phẩm và giao lưu trực tiếp với các chủ thể sản xuất. Qua đó, các sản phẩm địa phương có thêm điều kiện tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt nhu cầu thị trường để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối tại Ngày hội không chỉ dừng ở quảng bá và giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới hình thành các mối liên kết tiêu thụ cụ thể. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các chủ thể OCOP, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các đơn vị thu mua và hệ thống phân phối trong, ngoài tỉnh.

Nội dung hợp tác tập trung vào tiêu thụ, phân phối sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi cung ứng và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, siêu thị, cửa hàng, sàn thương mại điện tử cùng các kênh bán hàng phù hợp.

Việc tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối được xác định là một trong những hướng triển khai nhằm mở rộng đầu ra, nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững.

Nâng cao giá trị sản phẩm từ lợi thế bản địa và chuyển đổi số

Cùng với hoạt động trưng bày, giao thương, Hội thảo phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Khơi nguồn bản địa - Nâng tầm giá trị” dự kiến diễn ra vào chiều 16/10/2026, với khoảng 80 đại biểu tham dự.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuyên gia, nhà khoa học và diễn giả trong lĩnh vực phát triển sản phẩm OCOP.

Các nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, như nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, xây dựng câu chuyện sản phẩm và phát triển thương hiệu gắn với lợi thế đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, hội thảo sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; khai thác các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream bán hàng. Việc kết nối các chủ thể OCOP với doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp xuất khẩu cũng được đặt ra nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm lâu dài.

Để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, Ban tổ chức dự kiến mời KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung số tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, thực hiện livestream trên TikTok, Facebook và các nền tảng số khác.

Hoạt động này nằm trong định hướng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, qua đó hỗ trợ các chủ thể giới thiệu sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng và tăng cường kết nối tiêu thụ.

Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP năm 2026 sẽ khai thác các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream bán hàng. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Cùng với đó, Cuộc thi phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Trà Thái Nguyên - Sáng tạo sản phẩm OCOP, vươn tầm giá trị” sẽ được tổ chức trong hai ngày 15-16/10/2026.

Cuộc thi có 5 đội tham gia, là các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh có sản phẩm đã được công nhận đạt 3 sao, 4 sao. Các đội trải qua ba phần thi gồm tìm hiểu Chương trình OCOP, thi năng khiếu và thuyết trình ý tưởng phát triển sản phẩm.

Trong đó, phần thuyết trình tập trung vào vùng nguyên liệu, thực trạng sản phẩm, ý tưởng đổi mới, định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Các đội cũng cần làm rõ giải pháp thực hiện, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Thông qua cuộc thi, các ý tưởng phát triển sản phẩm OCOP gắn với thế mạnh của từng vùng chè được giới thiệu, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và phát triển thị trường.

Gắn kết quảng bá sản phẩm với phát triển kinh tế nông thôn

Theo kế hoạch, Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Đây là dịp giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và sản phẩm đặc trưng gắn với vùng đất, con người Thái Nguyên.

Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Các hoạt động của Ngày hội hướng tới mục tiêu tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất gặp gỡ nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các tổ chức xúc tiến thương mại. Đồng thời, việc trao đổi kinh nghiệm về quản trị, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và ứng dụng khoa học công nghệ được đặt ra nhằm nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP.

Theo định hướng của chương trình, việc phát triển sản phẩm OCOP không chỉ dừng ở khâu hoàn thiện và quảng bá sản phẩm mà còn gắn với mở rộng thị trường, gia tăng giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế nông thôn.

Với các hoạt động trưng bày, hội thảo, ký kết hợp tác, kết nối giao thương và quảng bá trên nền tảng số, Ngày hội được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để sản phẩm OCOP Thái Nguyên tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể sản xuất với thị trường.