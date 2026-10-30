Thái Nguyên sẵn sàng cho màn pháo hoa phục vụ Festival Trà Quốc tế

Nhằm góp phần tạo điểm nhấn trong các hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp trong lễ khai mạc.

Chương trình bắn pháo hoa dự kiến diễn ra từ 21 giờ 30 phút ngày 30.10 với thời lượng 12 phút, bao gồm 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Để đảm bảo tiến độ, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp Nhà máy Z121 nhằm huy động lực lượng và tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể từng bộ phận, triển khai đúng kế hoạch.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ màn pháo hoa khai mạc

Đồng thời, chú trọng công tác tổ chức, kiểm tra, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ khu vực bắn pháo hoa, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy xuyên suốt chương trình diễn ra.

Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11 tại tỉnh Thái Nguyên, là chuỗi sự kiện hướng tới Lễ kỉ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026).

Sự kiện nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè và ngành chè Việt Nam, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hoá, kinh tế chè, quảng bá thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, đồng thời thúc đẩy định hướng sản xuất chè hữu cơ, chất lượng cao, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.