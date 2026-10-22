Thái Nguyên sẵn sàng cho lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế 2026

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội văn hóa trà

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 21/10, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 được các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị. Các nội dung về chương trình nghệ thuật, cơ sở vật chất, công tác tổ chức và tuyên truyền được triển khai nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra theo kế hoạch.

Ông Vũ Đức Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin về hoạt động của Chương trình (Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên)

Theo lịch trình công bố trên website chính thức của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, lễ khai mạc bắt đầu lúc 19h45 ngày 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa trà Thái Nguyên đến đông đảo khán giả.

Một trong những hoạt động mở màn đáng chú ý là diễu hành nghệ thuật “Rước Trà Khai hội”, diễn ra từ 17h30 đến 18h30 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình có sự tham gia của các xe mô hình nghệ thuật được thiết kế theo hình tượng ấm trà, chén trà, lá trà, đồi chè và những biểu tượng văn hóa trà, kết hợp cùng các đoàn nghệ sĩ, vũ công, nghệ nhân và đoàn quốc tế trong trang phục truyền thống.

Lễ khai mạc gồm các nội dung kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), chương trình nghệ thuật, nghi thức công bố và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chương trình cũng dự kiến công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ghi danh Văn hóa Trà vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khép lại bằng màn bắn pháo hoa nổ tầm cao trong 10 phút.

Chuỗi hoạt động kết nối văn hóa, thương mại và du lịch

Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, nhằm tôn vinh cây chè, người làm chè, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp ngành trà; đồng thời quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Trong khuôn khổ Festival, triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm giới thiệu những dấu mốc lịch sử, truyền thống văn hóa, cách mạng và thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Các hoạt động chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, trồng hoa trang trí đang gấp rút triển khai hoàn tất khâu cuối cùng (Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên)

Ngày 31/10, Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu” được tổ chức tại số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng. Diễn đàn hướng tới trao đổi về xu hướng thị trường trà thế giới, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường quốc tế. Hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ cũng được đưa vào chương trình.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật diễn ra từ ngày 31/10 đến 6/11 tại không gian Phố đi bộ và Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trong đó, chương trình “Sắc màu nghệ thuật quốc tế” tạo không gian giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật; chương trình “Di sản hội tụ” giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, “Đêm hội thưởng trà” dự kiến diễn ra từ 19h30 ngày 4/11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp thưởng trà nghệ thuật, trình diễn di sản, giao lưu văn hóa và bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Không gian Phố Trà, trưng bày, ẩm thực và xúc tiến đầu tư được tổ chức từ ngày 30/10 đến 7/11 tại khu vực Phố đi bộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm tại vùng chè và chương trình “Chuyến tàu di sản” góp phần kết nối văn hóa trà với du lịch, đưa du khách đến gần hơn với các vùng nguyên liệu và người làm chè.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ chuẩn bị Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên)

Với sự kết hợp giữa tôn vinh giá trị truyền thống và thúc đẩy hợp tác kinh tế, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè, tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi sản xuất - tiêu thụ và quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế vùng chè, từng bước đưa văn hóa trà trở thành nguồn lực phục vụ phát triển thương mại, du lịch và kinh tế bền vững.