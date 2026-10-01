Thái Nguyên sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị tại thực địa. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Sau khi nghe Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị, đoàn công tác kiểm tra thực địa tại căn cứ chiến đấu, thao trường thực binh, khu vực căn cứ hậu cần, kỹ thuật; tập trung kiểm tra hệ thống công sự, trận địa, hầm hào và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo trong tham mưu, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai các công trình phục vụ diễn tập.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn kiện, kế hoạch, công sự, trận địa và các nội dung chuẩn bị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Nội dung luyện tập, thực binh phải sát tình hình, đặc điểm địa bàn; các lực lượng nắm chắc nhiệm vụ, tổ chức luyện tập thuần thục, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm đầy đủ vật chất, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật; đồng thời kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn, chủ động tham mưu tổ chức huấn luyện, luyện tập và diễn tập theo đúng kế hoạch.

Dự kiến, tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hành diễn tập tác chiến phòng thủ vào đầu tháng 11/2026.

Trước đó, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực, chủ động công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ từ rất sớm.

Dự kiến, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên sẽ gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập lần này có nhiều điểm khác, khối lượng công việc lớn trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, Thái Nguyên được Quân khu 1 lựa chọn chỉ đạo làm điểm trên địa bàn Quân khu nhằm thống nhất và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, đòi hỏi sự hiệp đồng tốt của các cơ quan, đơn vị.