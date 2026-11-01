Thái Nguyên sẵn sàng cho đêm Rock concert quy mô lớn

Sự kiện do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Netmedia tổ chức, dưới sự tổng đạo diễn của Nguyễn Trung Dũng. Đây cũng là chương trình tiếp nối concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” diễn ra tối 1/11, tạo thành mạch kết nối từ niềm tự hào dân tộc đến tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của vùng đất xứ trà.

Theo tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, rock được lựa chọn làm ngôn ngữ âm nhạc chủ đạo bởi sự mạnh mẽ, giàu nội lực và tinh thần tự do. Qua đó, chương trình chuyển tải thông điệp về sức trẻ, tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập của Thái Nguyên trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiều gương mặt ca sĩ trẻ, nổi tiếng tham gia Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng”. Ảnh: BTC

Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” được xây dựng thành ba phần, kết nối lịch sử, bản sắc văn hóa và hơi thở đương đại. Mở đầu là phần “Mạch nguồn đất Việt” với sự tham gia của Thái Thùy Linh, Ban nhạc Bộ đội và Đông Hùng. Các nghệ sĩ sẽ thể hiện những ca khúc quen thuộc như “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vết chân tròn trên cát”, “Đường lên phía trước” và “Kỷ nguyên hòa ca”.

Tiếp nối là phần “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa”, quy tụ nhiều nghệ sĩ V-Pop như Isaac, Anh Tú (Tú Voi) và Hồ Ngọc Hà. Các tiết mục được lựa chọn gồm “Rừng vàng biển bạc”, “Bống bống bang bang”, “Mẹ yêu con”, mashup “Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm”, “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep me in love” và “Cô đơn trên sofa”.

Điểm nhấn của chương trình là phần “Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim” với sự xuất hiện của Ngũ Cung Band. Bằng cách kết hợp rock với âm hưởng dân gian Bắc Bộ và Tây Bắc, ban nhạc sẽ mang đến những tiết mục như “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Đêm nhạc dự kiến khép lại bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn”, với sự hòa giọng của các nghệ sĩ và đông đảo khán giả tại sân vận động.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc rock hiện đại và bản sắc văn hóa địa phương, chương trình không chỉ mang đến không gian giải trí quy mô lớn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên năng động, giàu truyền thống, sẵn sàng hội nhập và kết nối với bạn bè quốc tế.