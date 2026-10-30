Thái Nguyên: Sản lượng chè búp tươi đạt gần 240.000 tấn

Vụ thu - đông năm nay, cây chè phát triển ổn định, ít sâu bệnh hại, năng suất đạt khá.

Với diện tích khoảng 22.268ha, trong đó có 21.228ha chè cho sản phẩm, cây chè tiếp tục là cây trồng chủ lực, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu sản lượng năm 2026, các địa phương và hộ trồng chè đang tập trung chăm sóc, thâm canh diện tích chè hiện có, nhất là diện tích chuẩn bị cho thu hoạch vụ thu - đông và chủ động phòng trừ sâu bệnh cuối vụ. Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ trồng mới, trồng lại chè. Đến nay, diện tích thực hiện đạt 221/676ha theo kế hoạch.

Bên cạnh duy trì và mở rộng diện tích, người trồng chè từng bước chuyển từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo các quy trình an toàn, hữu cơ, VietGAP, góp phần nâng cao chất lượng búp chè nguyên liệu. Công tác quản lý chuỗi sản xuất cũng được chú trọng, từ vùng nguyên liệu, chăm sóc, thu hái đến chế biến và truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số.