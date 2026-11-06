Thái Nguyên: Rộn rã đêm hội Hương Chè Vô Tranh-Rạng rỡ di sản, khát vọng vươn xa

Các trà nương thực hiện nghi thức khai trà trong đêm hội. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Trong khuôn khổ của Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026, tối 6/11, đêm hội "Hương chè Vô Tranh - Rạng rỡ di sản, khát vọng vươn xa" đã diễn ra tại xã Vô Tranh (tỉnh Thái Nguyên) với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Thế Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Vô Tranh cho biết, địa phương vinh dự là một trong năm vùng chè trọng điểm thuộc “Ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên. Đối với người dân Vô Tranh, cây chè không chỉ mang lại sinh kế, góp phần làm giàu cho quê hương, mà còn là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, tạo nên bản sắc và thương hiệu riêng của địa phương.

Với diện tích trên 2.600ha chè, cùng các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, được cấp mã số vùng trồng, phát triển chè hữu cơ và 15 sản phẩm OCOP, Vô Tranh đang từng bước khẳng định tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Hưởng ứng, Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026, xã đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị của sản phẩm nông nghiệp và văn hóa địa phương, tiêu biểu như: chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ Trà, hành trình một năm kiến tạo, vươn tầm và phát triển” và “Khe Cốc - Dư vị từ nguồn xanh” cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm cộng đồng (như: hội thi cắm trại, sao chè thủ công, gói bánh chưng, trưng bày các sản phẩm từ trà xanh, biểu diễn văn nghệ, thể thao dân gian và giao lưu cộng đồng...). Các hoạt động góp phần tạo nên một không gian ngày hội gần gũi, sôi nổi, đoàn kết và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian tới, với tinh thần “Một ý chí-Một niềm tin-Cùng hành động,” địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tinh thần đổi mới sáng tạo; cùng nhau gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao giá trị cây chè, xây dựng hình ảnh quê hương Vô Tranh thân thiện, giàu bản sắc, năng động và ngày càng phát triển.

Các trà nương mời trà đại biểu tham dự đêm hội. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống và tiềm năng của vùng đất “Ngũ đại danh trà” Thái Nguyên.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Trong đêm hội "Hương chè Vô Tranh - Rạng rỡ di sản, khát vọng vươn xa," các đại biểu, du khách tham dự còn được xem trình diễn múa Tắc Xình-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, do các nghệ nhân, diễn viên và cộng đồng người Sán Chay xã Vô Tranh thể hiện cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thái Nguyên trình diễn.

Ban Tổ chức còn trao giải Hội thi cắm trại đẹp, thi hái chè và sao chè, nơi tôn vinh bàn tay tài hoa, kỹ thuật điêu luyện và niềm tự hào của những người làm chè Vô Tranh, phần thi gói bánh chưng và trưng bày bánh từ trà xanh...

Kết thúc đêm hội là màn lửa hội đại đoàn kết cùng nhau vươn xa, thắp lên niềm tin, cùng lan tỏa yêu thương, nắm chặt tay nhau để xây dựng quê hương Vô Tranh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc./.