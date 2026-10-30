Thái Nguyên ra mắt tuyến xe buýt điện đầu tiên

Tuyến xe buýt điện đầu tiên được đưa vào vận hành tại Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng

Dự Lễ khai trương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh; lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng); các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; các hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long - Đa Phúc. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tuyến xe buýt điện số 01 được Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư đồng bộ về phương tiện và hạ tầng kỹ thuật, với 15 xe buýt điện KIM LONG B40-EV mới 100%; 5 trụ sạc công suất 240 kW cùng hạ tầng kỹ thuật phục vụ trạm sạc; hệ thống đường dây điện 22 kV và trạm biến áp công suất 1.600 kVA, cùng hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, điều hành với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới, hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng tại Thái Nguyên, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong và quyết tâm của Công ty Hà Lan trong việc triển khai các giải pháp giao thông xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh cũng là một trong những mục tiêu tỉnh Thái Nguyên đã xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/9/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi) sử dụng năng lượng xanh đạt từ 40% trở lên. Cụ thể hóa định hướng này, Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh xác định chỉ tiêu năm 2026 đạt từ 38% trở lên.

Theo thống kê đến tháng 9/2026, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh đạt 54,5%. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện vận chuyển gần 15.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng tuyến xe buýt số 01 (Tân Long - Đa Phúc), trước khi chuyển đổi có 13 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vận chuyển hơn 1.600 lượt khách/ngày.

Khi đưa 15 xe buýt điện vào hoạt động, kết hợp thực hiện chính sách hỗ trợ hành khách theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, lượng khách dự kiến đạt trên 2.000 lượt/ngày, tăng khoảng 18% so với hiện nay.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh, nhấn mạnh: Việc đưa tuyến xe buýt điện số 01 vào vận hành là hoạt động cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh và Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời ghi nhận sự chủ động của Sở Xây dựng và nỗ lực đầu tư của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trong triển khai dự án xe buýt điện; đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu chính sách phát triển phương tiện xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; rà soát, hoàn thiện hạ tầng và tối ưu hóa lộ trình, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện công cộng; doanh nghiệp chú trọng chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho hành khách, duy trì tần suất hoạt động và chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.