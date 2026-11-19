Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Thu Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Xác định xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập, kiện toàn Tổ công tác 586.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, kiện toàn Tổ công tác và thành lập 4 tổ công tác chuyên ngành để rà soát hồ sơ, kiểm tra, tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Quá trình triển khai theo nguyên tắc rõ dự án, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và tiến độ. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ động phối hợp, tập trung giải quyết từng nội dung theo chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, tỉnh đã xử lý 72 dự án, không còn khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án còn tồn đọng; phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, xác định sản phẩm và tiến độ xử lý đối với các dự án thuộc phạm vi Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 16 và thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện từng dự án, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Qua đó bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hạn chế thất thoát, lãng phí và tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án sau khi được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quan tâm kết quả giải quyết việc làm, thu nhập của người lao động và việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với từng dự án.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh về hướng dẫn xác định lại giá đất theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý các dự án BT (dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao) chuyển tiếp, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp để xem xét theo thẩm quyền.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị ghi nhận những kết quả và sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết luận Hội nghị giám sát.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với Tổ giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để được hướng dẫn, thống nhất phương án xử lý và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

Đồng chí Hà Quốc Trị nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để phát sinh vi phạm mới, không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đối với từng dự án, tỉnh cần tiếp tục trao đổi với Tổ giám sát để đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, đối với những dự án có nhà đầu tư còn đủ năng lực, khả năng thực hiện, tỉnh cần có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai; đối với những trường hợp nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện, cần xem xét thu hồi dự án theo quy định.