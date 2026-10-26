Thái Nguyên quyết ngăn chặn ma túy xâm nhập trường học

Ma túy học đường, mối hiểm họa khó lường

Trong môi trường học đường, nguy cơ ma túy không chỉ đến từ những lời rủ rê trực tiếp mà còn có thể ẩn sau các sản phẩm có hình thức bắt mắt như kẹo, đồ uống, thuốc lá điện tử. Tâm lý tò mò, thích khám phá ở lứa tuổi học sinh, cùng với hạn chế trong khả năng nhận diện các nguy cơ, có thể khiến các em trở thành đối tượng bị lôi kéo, lợi dụng. Trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục tại Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, giúp học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa ma túy.

Tổ chức các hoạt động văn hóa trong nhà trường giúp học sinh có lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tại Trường THCS và THPT Trần Phú (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên), nhà trường lựa chọn cách tiếp cận từ chính đời sống học đường. Các hoạt động thi hát, bóng đá, thể dục thể thao, đọc sách... được tổ chức nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt lành mạnh, thu hút học sinh tham gia và góp phần hạn chế nguy cơ các em tìm đến những môi trường, đầu mối có thể phát sinh tệ nạn.

Cách làm này đặt công tác phòng, chống ma túy trong một bài toán rộng hơn là thay vì chỉ nói với học sinh rằng các em phải tránh xa nguy cơ, nhà trường đồng thời tạo ra những lựa chọn tích cực để các em tham gia.

Trường THCS và THPT Trần Phú có hơn 800 học sinh, trong đó hơn 100 em ở nội trú và hơn 100 em ở trọ. Không phải tất cả học sinh đều sống trong sự quản lý trực tiếp của gia đình sau giờ học. Vì vậy, việc nắm bắt tình hình, hoàn cảnh gia đình, tâm tư, tình cảm của từng học sinh trở thành một yêu cầu quan trọng.

Phó Hiệu trưởng nhà trường Hầu Văn Hướng cho biết Nhà trường phối hợp với công an địa phương, liên lạc với gia đình, đồng thời triển khai thông tin thông qua giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên. Mục tiêu là nắm được tình hình học sinh để có thể nhận diện những vấn đề từ sớm. Quan trọng nhất là nắm bắt được tình hình, hoàn cảnh gia đình, tâm tư tình cảm của mỗi em học sinh.

Cùng với việc xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai với sự phối hợp của ngành Giáo dục và lực lượng Công an. Nhà trường chú trọng cảnh báo những thủ đoạn dụ dỗ, các hình thức ma túy mới, trong đó có ma túy núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử; tổ chức Lễ phát động phòng, chống ma túy trong năm học và tham gia cuộc thi “Trường học không ma túy”.

Ngay đầu năm học, nhà trường phối hợp với Công an xã La Hiên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh. Kết quả, trong 5 năm học gần đây, Trường THCS và THPT Trần Phú không có trường hợp học sinh mắc vào tệ nạn ma túy. Điều đó cho thấy ý nghĩa của việc duy trì phòng ngừa thường xuyên, khi nhà trường chủ động nắm bắt học sinh, gia đình được kết nối, lực lượng chức năng cùng tham gia và đời sống học đường có nhiều hoạt động tích cực, nguy cơ được nhận diện và xử lý từ những dấu hiệu sớm hơn.

Không để nguy cơ len lỏi vào học đường

Nếu nhà trường tạo dựng sức đề kháng từ bên trong, thì sự tham gia của lực lượng chức năng giúp thu hẹp những nguy cơ từ bên ngoài.

Từ thực tế cơ sở, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhà trường trong công tác phòng, chống ma túy, với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ từ ngoài cổng trường và góp phần giữ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Công an phường Quyết Thắng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho sinh viên Trường THPT Ngô Quyền. Ảnh: Đồng Thưởng

Tại Trường THPT Ngô Quyền, phòng, chống ma túy không được đặt ra theo cách chờ đến khi xuất hiện vụ việc mới xử lý. Nhà trường xác định chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các hoạt động giáo dục, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường “Trường học an toàn - không ma túy”.

Theo đó, nhà trường tuyên truyền pháp luật, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các dạng ma túy “núp bóng”; đồng thời giúp học sinh nhận diện thủ đoạn lôi kéo sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng quan trọng hơn, học sinh được hướng tới việc hình thành kỹ năng từ chối, kỹ năng phòng ngừa và tự bảo vệ.

Hiệu trưởng nhà trường, Phan Vũ Hào, cho biết những năm gần đây, các lực lượng chức năng hỗ trợ nhà trường kiểm tra ngẫu nhiên và không phát hiện trường hợp mắc ma túy. Đây là kết quả đem lại sự yên tâm cho thầy và trò, đồng thời cho thấy giá trị của sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng chức năng.

Điểm đáng chú ý là công tác phòng ngừa được đưa vào nhiều hoạt động khác nhau: môn học, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn và các câu lạc bộ. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường; đồng thời xây dựng các hình thức truyền thông về phòng, chống ma túy trong trường học.

Công an phường Quyết Thắng cũng được mời đến tuyên truyền những nội dung, thông tin thiết thực, giúp học sinh hiểu rõ hơn về nguy cơ và cách phòng tránh.

Sự phối hợp này cho thấy một thay đổi quan trọng trong tư duy phòng ngừa: không đợi có vụ việc rồi mới xử lý, mà tìm cách nhận diện nguy cơ trước khi nó trở thành vụ việc.

Nhà trường có thể quản lý học sinh trong không gian giáo dục, nhưng không thể kiểm soát toàn bộ những gì diễn ra ngoài cổng trường. Chính vì vậy, sự hiện diện của lực lượng chức năng ở phía ngoài, cùng với khả năng kết nối thông tin với nhà trường, gia đình và cộng đồng, tạo thêm một lớp bảo vệ cho học sinh.