Thái Nguyên quyết liệt rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Với cách làm chủ động, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường hướng dẫn trực tiếp và tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sát với yêu cầu thực tiễn.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập biểu mẫu rà soát vị trí việc làm.

Chủ động chỉ đạo, thống nhất cách làm

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm không đơn thuần là thống kê chức danh, số lượng cán bộ hiện có mà phải xác định được chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm và thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Đây là căn cứ quan trọng để tính toán nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế phù hợp với yêu cầu hoạt động của bộ máy trong giai đoạn 2027-2031.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngay sau khi có hướng dẫn chính thức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được thành lập; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện được xác định cụ thể. Để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện, tỉnh lựa chọn 20 cơ quan, đơn vị đại diện cho các khối, cấp và loại hình để kiểm thử; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ.

Điểm đáng chú ý là Thái Nguyên triển khai kiểm thử đồng thời với thực hiện đồng loạt, không chờ hoàn thành kiểm thử hoặc hoàn thiện toàn bộ định mức, công cụ mới bắt đầu những nhiệm vụ đã đủ căn cứ. Cách làm này nhằm tận dụng thời gian, tránh để việc kiểm thử trở thành khâu chờ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bà Phạm Thị Khánh Ly, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Phương thức hỗ trợ được tổ chức theo hướng bám sát từng nhóm đối tượng. Các nhóm hỗ trợ được thành lập theo từng khối; trong mỗi khối tiếp tục phân nhóm những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Cán bộ Tổ giúp việc được phân công trực tiếp theo dõi, phụ trách, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị. Qua đó, những nội dung còn lúng túng được trao đổi, đối chiếu và giải đáp kịp thời, hạn chế tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách.

Bám sát cơ sở, tháo gỡ vướng mắc

Thực tế triển khai cho thấy, khó khăn lớn nhất của nhiều xã, phường và cơ quan, đơn vị là xác định khối lượng, sản phẩm và thời gian thực hiện từng nhiệm vụ. Đây là những nội dung đòi hỏi phải rà soát kỹ, có số liệu, minh chứng cụ thể, đồng thời thống nhất cách kê khai giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Nếu chỉ căn cứ vào số lượng cán bộ hiện có hoặc mô tả chung về nhiệm vụ, việc xác định nhu cầu nhân lực sẽ khó phản ánh đúng thực tế.

Các cán bộ thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ quá trình làm việc trực tiếp với cơ sở, các thành viên Tổ giúp việc đã xây dựng những mẫu hỗ trợ kê khai. Trên cơ sở đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành, hướng dẫn các đơn vị thống kê khối lượng, sản phẩm, thời gian thực hiện, nguồn số liệu và căn cứ xác định.

Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở tập huấn ban đầu mà còn được duy trì trong suốt quá trình triển khai, nhằm kịp thời tháo gỡ những nội dung chưa rõ, hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Anh Dương Văn Minh, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Cao Minh, chia sẻ: Việc rà soát đòi hỏi phải thống kê đầy đủ các nhiệm vụ đang thực hiện, xác định cụ thể khối lượng công việc, sản phẩm và thời gian hoàn thành. Có những nội dung phải kiểm tra, đối chiếu lại số liệu, tìm căn cứ minh chứng để kê khai chính xác. Trong khi công việc chuyên môn thường xuyên vẫn phải giải quyết, chúng tôi tranh thủ thời gian, phối hợp với các bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Còn anh Hoàng Văn Thức, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Bằng Thành, nói: Trong quá trình thực hiện, chúng tôi cũng sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ xử lý tài liệu dài, đối chiếu, kiểm tra tổng thể. Tuy nhiên, có những nội dung còn chưa rõ nên tôi tranh thủ cuối ngày di chuyển xuống Ban Tổ chức Tỉnh ủy để trao đổi. Có hôm, chúng tôi đến làm việc từ chiều, trao đổi, rà soát liên tục đến 11-12 giờ đêm. Dù đã muộn, các đồng chí vẫn nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp từng nội dung còn vướng mắc.

Với yêu cầu hoàn thành theo tiến độ Trung ương đặt ra trong tháng 11-2026, đồng thời chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngay trong năm 2026, khối lượng công việc phía trước vẫn còn lớn. Vì vậy, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác định việc bám sát cơ sở, phân công rõ người, rõ việc, tăng cường hướng dẫn và giải quyết kịp thời khó khăn là những yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng thực hiện.

Rà soát vị trí việc làm là bước quan trọng để xác định nhu cầu nhân lực, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế cho giai đoạn tiếp theo. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các biểu mẫu đúng thời hạn mà quan trọng hơn là phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế. Đây cũng là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, phù hợp với yêu cầu vận hành của hệ thống chính trị.