Tham dự hội đàm có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường và đại diện các cơ quan, đơn vị của hai địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và đồng chí Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức chung về quan hệ hữu nghị hợp tác chiến lược, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó hợp tác giữa các địa phương không chỉ bằng kết nối thông minh thông qua hợp tác số, trí tuệ nhân tạo, kết nối cứng thông qua hợp tác kinh tế mà cần tăng cường cả kết nối mềm, kết nối từ trái tim là thông điệp được hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và cam kết hành động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và đại biểu dự hội đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, và các địa phương của tỉnh Quảng Tây đối với Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí nhấn mạnh, nền tảng lịch sử, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là tài sản vô giá được vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, được các thế hệ lãnh đạo của hai nước Việt Nam – Trung Quốc gìn giữ và các địa phương tiếp tục cụ thể hóa, làm sâu sắc thêm nhận thức chung trong hợp tác, phát triển hướng đến tương lai. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Quảng Tây trong kết nối Trung Quốc với Việt Nam, ASEAN và sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội đàm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề xuất hai địa phương tập trung hợp tác trên ba lĩnh vực, gồm xây dựng Đảng và quản trị địa phương, kết nối giao thông logistics, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Về xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Nội dung Thái Nguyên quan tâm là kinh nghiệm phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở, gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với hiệu quả giải quyết công việc của người dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên dự hội đàm.

Về kết nối kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề xuất thúc đẩy hình thành hành lang kinh tế Bách Sắc – Cao Bằng – Thái Nguyên – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Trọng tâm là kết nối giao thông từ Thái Nguyên qua Cao Bằng tới cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh – Long Bang, đồng thời phát triển dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.

Với thế mạnh công nghiệp điện tử, công nghệ cao, Thái Nguyên mong muốn thu hút doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư sản xuất tại tỉnh, kết nối với đối tác và thị trường Trung Quốc, ASEAN. Đồng chí cũng đề nghị hai bên nghiên cứu hợp tác phát triển năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu điện của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ mô hình hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Trung Quốc và ASEAN tại Nam Ninh, đồng chí Trịnh Xuân Trường đề nghị Quảng Tây hỗ trợ Thái Nguyên đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI trong y tế, giáo dục, nông nghiệp và quản trị công.

Các đại biểu dự hội đàm.

Riêng lĩnh vực y tế, Thái Nguyên mong muốn học hỏi kinh nghiệm kết hợp AI với khám, chữa bệnh từ xa, giúp cán bộ y tế tuyến cơ sở tiếp cận chuyên môn của tuyến trên và người dân vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.

Bên cạnh ba trọng tâm trên, đồng chí đề nghị mở rộng giao lưu nhân dân qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Từ thế mạnh về chè của hai địa phương, Thái Nguyên mong muốn trao đổi kinh nghiệm xây dựng bảo tàng chè, gắn bảo tồn văn hóa trà với hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các ban, sở, ngành hai bên duy trì liên hệ thường xuyên, thống nhất những việc có thể triển khai trước và cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu của mỗi địa phương. Đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp riêng giữa Thái Nguyên và Quảng Tây, có đầu mối theo dõi và chương trình thực hiện cụ thể.

Đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phát biểu tại hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, bày tỏ nhất trí với các đề xuất hợp tác của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí đề nghị cơ quan ngoại vụ hai bên lựa chọn những nội dung có thể triển khai ngay, phối hợp làm tốt từng việc cụ thể.

Nhắc đến câu nói của người Trung Quốc về tình thân, đồng chí Trần Cương ví chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên như một cuộc thăm hỏi giữa những người họ hàng, thân thiết, gần gũi, vừa là đồng chí, vừa là anh em, càng thường xuyên qua lại, tình cảm càng thêm gắn bó, bền chặt.

Cùng với hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hợp tác trong lĩnh vực thương mại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng chí Trần Cương bày tỏ mong muốn Quảng Tây và Thái Nguyên mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, nhất là tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ hai địa phương. Đây là dịp để hai bên hiểu nhau hơn, vun đắp tình hữu nghị, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai địa phương.

Các đại biểu tỉnh Quảng Tây dự hội đàm.

Đánh giá cao những nội dung hợp tác mà lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thành phố Bách Sắc, Phòng Thành Cảng và Nam Ninh đã thống nhất, đồng chí Trần Cương đề nghị các cơ quan và địa phương của Quảng Tây chủ động phối hợp với Thái Nguyên để sớm đưa các đề xuất tại hội đàm vào thực tiễn. Đó cũng là cách hai địa phương góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Tây ký văn bản hợp tác về công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo Sở Công Thương Thái Nguyên và Sở Thương mại Quảng Tây ký văn bản hợp tác.

Tại hội đàm, hai bên đã tiến hành ký văn bản hợp tác giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng tây về công tác xây dựng Đảng; văn bản hợp tác giữa Sở Công Thương Thái Nguyên với Sở Thương mại Quảng Tây.