Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Vun đắp quan hệ hữu nghị lâu dài

Trong 5 ngày công tác tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lịch trình được triển khai liên tục, với các hoạt động hội đàm cấp lãnh đạo, làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và khảo sát thực tế tại các địa phương của Quảng Tây.

Tại cuộc hội đàm sáng 18-11 ở thủ phủ Nam Ninh, đồng chí Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ví chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên như cuộc thăm hỏi giữa những người thân thiết.

Cách nói giản dị mà sâu sắc ấy cũng là mong muốn mà đồng chí Trịnh Xuân Trường gửi gắm trong chuyến công tác: Tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa hai địa phương để cùng triển khai những việc làm thiết thực, mang lại lợi ích chung.

Từ sự đồng cảm và tin cậy, đồng chí Trịnh Xuân Trường và đồng chí Trần Cương đã trao đổi, thống nhất cao về ba trọng tâm kết nối. Trong đó, kết nối cứng nhằm mở đường cho sản xuất, thương mại và lưu thông hàng hóa; kết nối thông minh giúp hai bên chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, kết nối mềm – sự gắn kết từ trái tim đến trái tim, được hai đồng chí dành sự quan tâm sâu sắc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên khảo sát mô hình phát triển công nghiệp năng lượng - điện tử tại Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Những nhận thức chung và định hướng hợp tác ấy tiếp tục được cụ thể hóa tại các cuộc tiếp xúc, tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa đại diện chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Các doanh nghiệp Quảng Tây quan tâm tìm hiểu chính sách thu hút dự án công nghệ bán dẫn, tiềm năng phát triển điện gió và khả năng ứng dụng công nghệ nhiên liệu hydro tại Thái Nguyên...

Hiện, Thái Nguyên có 90 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,9 tỷ USD. Đây là cơ sở thực tiễn để tỉnh tiếp tục mời gọi đối tác nghiên cứu, đầu tư vào những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, như sản xuất vật liệu, đóng gói và kiểm thử chip.

Khi tính đến khả năng cùng tham gia sản xuất, bài toán kết nối và lưu thông hàng hóa cũng được đặt ra. Đề xuất nghiên cứu hành lang kinh tế Bách Sắc – Cao Bằng – Thái Nguyên – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mở ra triển vọng gắn kết các nhà máy trên địa bàn tỉnh với hệ thống cửa khẩu và cảng biển quốc tế.

Đặc biệt, chuyến khảo sát cầu cảng số 401 tại cảng Ngư Vạn, Phòng Thành Cảng, giúp Đoàn công tác hiểu rõ hơn cách thức phía Trung Quốc tổ chức trung chuyển hàng rời giữa tàu biển có trọng tải đến 200.000 DWT với hệ thống vận tải đường sông, đường sắt. Đây cũng là kinh nghiệm có ý nghĩa trong bối cảnh Thái Nguyên đã khởi công Dự án cảng cạn Yên Bình, hướng tới tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông thủy nội địa.

Từ mô hình hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN tại Nam Ninh, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quảng Tây hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ. Một trong những hướng hợp tác cụ thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ bác sĩ tuyến cơ sở tham vấn chuyên môn từ tuyến trên, qua đó tạo thêm cơ hội để người dân vùng cao được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống. Đây là những định hướng hợp tác thiết thực, gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Mở rộng kết nối, củng cố nền tảng hợp tác

Có thể thấy, kết quả nổi bật của chuyến công tác là sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai địa phương, tạo cơ sở để Thái Nguyên mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các địa phương Bách Sắc, Phòng Thành Cảng và Nam Ninh.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Trịnh Xuân Trường quan tâm tìm hiểu kinh nghiệm phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở, gắn trách nhiệm của cán bộ với hiệu quả giải quyết công việc cho người dân.

Đối với hợp tác kinh tế, tỉnh đề nghị mỗi nội dung hợp tác cần có đầu mối cụ thể để theo dõi, triển khai. Đồng chí Trần Cương nhất trí với đề xuất này, đồng thời đề nghị cơ quan ngoại vụ hai bên lựa chọn những nội dung có thể triển khai ngay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các thành viên Đoàn công tác tìm hiểu cơ hội hợp tác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hiện, Thái Nguyên có 136 doanh nghiệp xuất nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Giá trị nhập khẩu đạt 966 triệu USD, gần gấp 5 lần giá trị xuất khẩu 195 triệu USD. Từ mối liên kết sẵn có giữa các nhà cung ứng và doanh nghiệp sản xuất, Thái Nguyên mong muốn nâng tầm hợp tác bằng việc thu hút đối tác đầu tư trực tiếp tại tỉnh.

Qua đó, doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội tham gia sản xuất linh kiện, từng bước hiện diện sâu hơn trong chuỗi sản xuất và cung ứng. Trong định hướng này, Bách Sắc là một địa bàn hợp tác trọng điểm. Thế mạnh về vật liệu và thiết bị năng lượng mới của thành phố có thể bổ trợ cho các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo của Thái Nguyên...

Dấu mốc quan trọng của chuyến công tác là 5 văn bản, biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Trong đó, 2 văn bản về hợp tác công tác tổ chức xây dựng Đảng và thương mại thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các cơ quan tham mưu của hai địa phương. Ba biên bản ghi nhớ còn lại mở ra các đầu mối hợp tác trong xúc tiến đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và lĩnh vực bán dẫn.

Đó cũng chính là cách Thái Nguyên và Quảng Tây cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đưa tinh thần hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.