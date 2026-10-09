Thái Nguyên quảng bá du lịch qua chuyến tàu di sản 'Hành trình về với xứ Trà'

Chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội, dừng tại ga Lưu Xá, phường Tích Lương. Trên tàu, các không gian giới thiệu sản phẩm trà, sản phẩm OCOP và quảng bá du lịch Thái Nguyên được bố trí, tạo điểm nhấn trải nghiệm, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của xứ Trà và check-in cho du khách.

Các đại biểu trên chuyến tàu. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Sau khi đến Thái Nguyên, các đại biểu dâng hương, tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; tham quan Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Hành khách trên chuyến tàu trải nghiệm tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Thông qua chuyến tàu di sản, tỉnh Thái Nguyên hướng đến quảng bá sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành với các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra Festival, từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp tổ chức 6 chuyến tàu du lịch trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Hoạt động này nhằm tạo thuận lợi cho du khách tham gia các sự kiện của Festival, trải nghiệm những vùng chè nổi tiếng, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và khám phá nét đặc sắc trong văn hóa xứ Trà.