Thái Nguyên: Quan tâm đầu tư y tế, hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Đ

ể người dân được thụ hưởng chính sách thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tại BVĐK Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thực hiện BHYT toàn dân; miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 70 xã vùng III và An toàn khu (ATK); 37 xã, phường vùng I và 9 xã, phường vùng II. Các xã, phường vùng III, ATK, các xã vùng II, vùng I trên địa bàn tỉnh với khoảng hơn 1,1 triệu người, đời sống kinh tế còn khó khăn. Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cao, nhưng vẫn còn một số ít người dân chưa có thẻ. Việc phải đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của người không có thẻ cũng tạo áp lực kinh tế cho hộ gia đình và ảnh hưởng lớn đến chính sách giảm nghèo.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN SƠN

Đề án BHYT toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được tỉnh Thái Nguyên xây dựng và triển khai từ ngày 1/11/2026 tập trung vào ba nội dung: hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân thuộc diện quy định; hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở trong phạm vi Đề án; đồng thời tăng cường nhân lực, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe từ tuyến cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao việc tỉnh Thái Nguyên triển khai rất sớm chỉ đạo của Chính phủ về chính sách bao phủ BHYT; miễn phí khám, chữa bệnh BHYT. Điều này thể hiện sự trăn trở, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: H.T.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra những yêu cầu đột phá, toàn diện trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế, phát huy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm để người dân được thụ hưởng chính sách thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ động theo dõi, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai khi địa phương đề xuất; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện, nghiên cứu khả năng xây dựng chính sách áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước khi đủ điều kiện, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

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iảm chi phí điều trị

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bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở

Triển khai Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ sở khám, chữa bệnh, cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để người dân sớm được thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu của Đề án. Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể được phục vụ và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, kết thúc năm 2026, tỉnh sẽ báo cáo, đánh giá hiệu quả Đề án, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và cả nước trong thời gian tới, qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn trao biển hỗ trợ BHYT cho ngành Y tế Thái Nguyên. Ảnh: TUẤN SƠN

Theo nội dung Đề án thực hiện BHYT toàn dân, người dân được hỗ trợ phần cùng chi trả khi khám, chữa bệnh BHYT tại 11 BV và 43 trạm y tế xã, phường thuộc địa bàn triển khai. Tổng số người dự kiến được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí cùng chi trả là hơn 1,34 triệu người, tương đương 77,3% dân số toàn tỉnh. Với việc hỗ trợ mua thẻ BHYT, riêng trong năm 2026 là trên 6.000 thẻ; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh tăng từ 96% lên 98,32% (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao thực hiện trong năm 2026 và tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030 tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị).

Không chỉ tháo gỡ khó khăn về chi phí, tỉnh Thái Nguyên còn huy động nguồn lực để củng cố y tế cơ sở. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tham gia phối hợp đưa giảng viên, sinh viên về thực hành, thực tập và hỗ trợ các trạm y tế còn thiếu nhân lực, tham gia tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc, xây dựng dữ liệu sức khỏe và phát triển y tế gia đình. Cùng với đó là điều động, biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế về công tác tại tuyến xã.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đã trao biển hỗ trợ 6.076 thẻ BHYT và trực tiếp trao thẻ BHYT cho 20 hộ dân đại diện cho các đối tượng được nhận thẻ BHYT theo mục tiêu của Đề án.

Từ hỗ trợ thẻ BHYT, giảm chi phí điều trị đến bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở, Đề án hướng tới mục tiêu để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương, từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân và nâng cao chất lượng y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.