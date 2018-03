Thái Nguyên: Phụ huynh đánh cô giáo tại trường mầm non

Mới đây, tại trường mầm non Độc Lập, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc một phụ huynh đánh ngất cô giáo trước mặt nhiều cháu mẫu giáo, phụ huynh và giáo viên. Sự việc khiến giáo viên và phụ huynh cũng như dư luận rất bất bình.

Trường Mầm non Độc lập giờ tan lớp.

Ngày 23/3, Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và môi trường, cô giáo Dương Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Độc Lập cho biết: “Đến bây giờ giáo viên nhà trường vẫn chưa hết băn khoăn và lo lắng về việc phụ huynh đánh đấm cô giáo tại trường. Vào khoảng ngoài 15h 30 sự việc xảy tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi. Một người đàn ông tên Dương là phụ huynh của cháu Nguyễn Đức Anh sinh năm 2013 trú tại tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên(TPTN). Dương đến đón con sớm. 30 phút sau, phụ huynh này quay lại lớp hỏi gặp cô giáo Thơm. Lúc này, cô giáo Hạ Thị Hương Thơm, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại xóm Phù Đổng 2, xã Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên (là cô giáo trực tiếp quản lý lớp cháu Đức Anh) đang trong lớp. Thấy Dương tìm gặp nên cô giáo Thơm ra cửa và hỏi phụ huynh này “Cháu quên áo à anh?”.

Dương không nói gì và đã lấy mũ lưỡi trai của cháu Đức Anh đang đội đập vào mặt cô giáo Thơm. Khi mũ lưỡi trai rơi xuống đất, Dương tiếp tục dùng tay không đánh đấm nhiều nhát vào mặt, ngực và bụng cô giáo Thơm; chân đá vào kheo chân bên trái khiến cô giáo Thơm ngã xuống sàn. Sau đó được mọi người can ngăn nên Dương dừng lại đưa cháu Đức Anh về nhà. Còn cô giáo Thơm được đồng nghiệp và phụ huynh của học sinh đưa đến bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên để cấp cứu và điều trị”.

Qua thu thập thông tin, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Xuân Nguyên, Trưởng Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên xác nhận: “vào 16 giờ ngày 16/3/2018, Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng đau đầu nhiều, chóng mặt, buồn nôn và nôn, đau tức ngực, đau bụng vùng thượng vị. Bệnh nhân được chẩn đoán là đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương bụng và ngực”.

Theo thông tin từ Công an thành phố Thái Nguyên công khai trên trang điện tử của đơn vị này thì do nghi ngờ cô giáo Thơm đánh con trai mình, nên Nguyễn Ánh Dương sinh năm 1978 có hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Hương Sơn, TPTN đã đánh vào đầu, mặt và ngực của chị Thơm ngay trên lớp học trước mặt 30 cháu mẫu giáo. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành triệu tập Nguyễn Ánh Dương để điều tra làm rõ hành vi đánh người gây thương tích. Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Ánh Dương đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc, nhận thức rõ hành vi do không kìm chế được bản thân đã thực hiện hành vi đánh cô giáo Thơm. Về phía cô giáo Thơm khẳng định không có sự việc đánh cháu Nguyễn Đức Anh. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Được biết thêm: Sau khi chị Thơm nhập viện được một ngày, vào khoảng 18 giờ ngày 17/3, cháu Nguyễn Đức Anh cũng được gia đình đưa vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên để điều trị. Bác sĩ Đào Ánh Hồng là người tiếp nhận bệnh nhân cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, không nôn, không khó thở, tại vùng trán trái có một vết bầm tím, sưng nề nhẹ, kích thước khoảng 1,5cm, sờ nắn vào trẻ đau nhiều. Cạnh đó có hai nốt sẩn đỏ kích thước khoảng 0,6cm và 1 cm. Kết mạc góc ngoài mắt trái xuất huyết đỏ, hai mắt thị lực nhìn cự ly gần tốt. Ngoài ra không xác định thêm dấu hiệu bất thường nào. Cháu bé được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương vùng trán và mắt trái. Bác sĩ Đào Ánh Hồng cũng cho biết, tại Hồ sơ bệnh án ghi rõ, mẹ cháu bé kể với bác sĩ là cách đó 3 ngày, cháu bé có nói với gia đình bị cô giáo đánh vào đầu nên mấy ngày gần đây cháu có biểu hiện ngủ ít, đau đầu và ăn kém.

Sự việc phụ huynh đánh ngất sỉu cô giáo mầm non ở Thái Nguyên đã và đang rung lên hồi chuông cảnh báo về đạo đức xã hội xuống cấp đáng báo động. Xưa nay, hình ảnh người thầy dạy học luôn thiêng liêng và cao quý trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam. “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Hình ảnh người thầy đã đi vào triết lí:

“Muốn sang phải thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Vậy mà, ngày nay hết vụ việc phụ huynh đến trường phạt quỳ cô giáo ở miền nam thì lại đến cô giáo mầm non ở miền bắc bị phụ huynh tấn công đến ngất sỉu, thật là đáng tiếc. Cô giáo Dương Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Độc Lập đã thốt lên rằng: “Xưa nghề giáo là nghề cao quý nay đã thành nghề nguy hiểm rồi. Giáo viên chúng tôi lo lắng lắm vì phải chịu nhiều áp lực lớn. Qua vụ việc này, nhà trường đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật sẽ điều tra khách quan và xử lí nghiêm minh để giáo dục răn đe tránh để thầy cô giáo là nạn nhân như chị Thơm.”

Còn bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục TPTN thì có ý kiến chia sẻ: “ Tôi rất buồn về sự việc xảy ra ở trường mầm non Độc Lập. Cô giáo Thơm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và là giáo viên trẻ có năng lực. Trường mầm non Độc Lập là ngôi trường giàu truyền thống và có uy tín trong khu vực. Việc phụ huynh đánh trọng thương giáo viên là vi phạm pháp luật cần được xử lí nghiêm minh. Rất cần có chề tài bảo vệ danh dự, nhân phẩm và thân thể tốt hơn nữa cho giáo viên. Toàn xã hội cần nâng cao ý thức xây dựng mối quan hệ gia đình - nhà trường và xã hội thật bền vững. Phụ huynh cần phải có niềm tin với thầy cô, nhà trường nơi gửi gắm con em mình…”

Sau khi sự việc phụ huynh vào trường đánh cô giáo, chính quyền phường Trung Thành đã yêu cầu nhà trường cần thắt chặt công tác bảo vệ an ninh khu vực khuôn viên nhà trường, đảm bảo an toàn thân thể tính mạng, tài sản cho giáo viên và học sinh. Việc đón trẻ được kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.