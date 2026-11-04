Thái Nguyên: Phê duyệt kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh DDCI năm 2025

Theo kết quả được phê duyệt, đối với khối sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng với 79,25 điểm; Sở Xây dựng xếp thứ hai với 78,49 điểm và Thuế tỉnh đứng thứ ba với 77,88 điểm. Trong tổng số 18 đơn vị được đánh giá, có 16 đơn vị xếp loại Tốt, 2 đơn vị xếp loại Khá.

Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đối với khối xã, phường, phường Phan Đình Phùng dẫn đầu với 79,39 điểm; tiếp đến là xã Quang Sơn (79,30 điểm), xã Chợ Mới (78,84 điểm), phường Linh Sơn (78,37 điểm) và xã Đại Phúc (77,45 điểm). Theo phụ lục kết quả, có 30 đơn vị dẫn đầu được công bố xếp hạng cụ thể; các đơn vị còn lại được sắp xếp theo điểm số sơ bộ.

Bộ chỉ số DDCI đánh giá các nội dung như tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu và chuyển đổi số. Riêng khối xã, phường có thêm tiêu chí tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát những chỉ số thành phần có điểm thấp, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; đồng thời xây dựng kế hoạch cải thiện DDCI năm 2026 và những năm tiếp theo.

Kết quả xếp hạng DDCI là cơ sở để đánh giá chất lượng điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.