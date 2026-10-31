Thái Nguyên phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phòng, chống ma túy

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền

Xác định tuyên truyền là chìa khóa để phòng, chống ma túy và tội phạm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tội phạm, ma túy, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng, linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền trực tiếp, trực quan và tuyên truyền trên môi trường số như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, mít tinh hưởng ứng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quản lý. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp và Nhân dân về những nguy cơ, tác hại của ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới; kỹ năng nhận biết, phòng tránh và bảo vệ con em trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm ma túy.

Cùng đó, Thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra 963 tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cử cán bộ tham gia kiểm tra công tác phòng, chống ma túy tại 08 xã, phường và 03 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 132-KL/TW, ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” tại Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn.

Hưởng ứng Lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia; cử lãnh đạo và cán bộ công chức cơ quan tham gia dự Lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, ước tính có trên 25.000 lượt người tham gia Lễ mít tinh và giải chạy tại các điểm cầu thuộc 92 xã, phường trong toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, đặc biệt trong Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp tổ chức trên 540 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy tại các thôn, bản, xóm, tổ dân phố, khu dân cư với trên 61.500 lượt người tham gia; căng treo trên 200 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm, nhà văn hóa, khu dân cư và địa điểm công cộng; đăng tải trên 500 tin, bài, video clip tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và trên các nền tảng mạng xã hội fb, zalo, tiktok, góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy tới cộng đồng.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Lễ ra mắt mô hình dòng họ Dương Đức và dòng họ Hứa không ma túy tại xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng.

Song song với công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy và tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, MTTQ các xã, phường thành lập mới và ra mắt được 25 mô hình tự quản “Khu dân cư không có ma túy” tại 23 xã, phường. Tính đến 15/6/2026, toàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 69 loại mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy tại các địa bàn, trong đó 55 mô hình ngoài xã hội, 03 mô hình trong khối cơ quan, 05 mô hình trong doanh nghiệp và 06 mô hình tại các cơ sở giáo dục; nhân rộng và tiếp tục thực hiện 3.976 mô hình tại các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Đặc biệt, nhiều mô hình tự quản được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, sát với đặc thù địa bàn. Nhiều tổ, đội thanh niên xung kích, đội tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán người hoạt động hiệu quả, không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự mà còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sa vào tệ nạn, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Các mô hình không tách rời mà được lồng ghép chặt chẽ với các phong trào lớn. Thực tiễn cho thấy, khi người dân thực sự tham gia và trở thành chủ thể trong các mô hình tự quản, hiệu quả phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Tạo sinh kế bền vững giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đàm Quang Tuyến, cho biết: Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý tại địa bàn cơ sở, khu dân cư, doanh nghiệp, cơ quan, trường học; tổ chức cho hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy của MTTQ các cấp là sự chuyển hướng rõ nét từ “phòng ngừa, đấu tranh” sang kết hợp chặt chẽ với “hỗ trợ, tái hòa nhập”. Xác định công tác cảm hóa, giáo dục sau cai nghiện là nhiệm vụ thường xuyên tại cộng đồng, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Trọng tâm là tạo sinh kế bền vững thông qua hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, từng bước hạn chế nguy cơ tái nghiện. Các nguồn lực hỗ trợ được huy động đồng bộ từ các tổ chức thành viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn vay; Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương; Hội Nông dân hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình…