Thái Nguyên phát huy lợi thế, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng

Thái Nguyên được biết đến là một trong những điểm du lịch hấp dẫn.

Phát huy bản sắc, tạo sức hút cho điểm đến

Theo thống kê, trong 7 tháng năm 2026, Thái Nguyên đón trên 6,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 233.000 lượt, tăng 35,7%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 8.542 tỷ đồng, tăng 69,4%.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Thái Nguyên ngày càng được cải thiện, đồng thời mở ra dư địa phát triển thị trường khách trong nước và quốc tế. Để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, nông nghiệp và sản phẩm OCOP.

Trong đó, văn hóa trà tiếp tục được xác định là một trong những lợi thế nổi bật. Các vùng chè như Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc không chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn có tiềm năng hình thành những không gian trải nghiệm văn hóa, sinh thái hấp dẫn.

Không gian văn hoá đặc sắc là một thế mạnh của du lịch Thái Nguyên.

Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, thưởng trà, các sản phẩm du lịch được định hướng phát triển theo chuỗi trải nghiệm gồm tham quan, khám phá, lưu trú, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và giải trí. Cách tiếp cận này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Cùng với du lịch văn hóa trà, Thái Nguyên ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử - về nguồn, thể thao, hội nghị và sự kiện. Việc gắn hoạt động du lịch với sản phẩm OCOP và bản sắc từng địa phương được kỳ vọng tạo nên những trải nghiệm khác biệt, đồng thời hỗ trợ quảng bá nông sản, sản phẩm thủ công và văn hóa truyền thống.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng mỗi xã một sản phẩm du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích phát triển các tuyến phố văn hóa, phố đi bộ và không gian kinh tế ban đêm. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách.

Mở rộng không gian, tăng cường liên kết vùng

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thái Nguyên có thêm điều kiện mở rộng không gian phát triển, kết nối các khu vực có lợi thế về công nghiệp, đô thị, giáo dục, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên sinh thái và văn hóa.

Trên cơ sở đó, tỉnh đang rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển du lịch tại các khu vực giàu tiềm năng như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, sườn Đông dãy Tam Đảo và những địa bàn có lợi thế về cảnh quan, sinh thái, văn hóa. Đồng thời, địa phương đã lập danh mục 60 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tập trung vào các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp, nông nghiệp kết hợp du lịch và hạ tầng giao thông kết nối.

Một hướng đi đáng chú ý là phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thiện dự thảo đề án phát triển sản phẩm du lịch tàu Thái Nguyên, với hành trình dự kiến từ ga Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Lưu Xá. Nếu được triển khai hiệu quả, sản phẩm này sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức di chuyển, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến và tăng cường kết nối với Hà Nội cùng các địa phương lân cận.

Thái Nguyên chú trọng giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên mở rộng hợp tác với Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và các tỉnh Tây Bắc mở rộng, hướng tới xây dựng những tuyến du lịch liên tỉnh có tính liên kết về tài nguyên, sản phẩm và thị trường.

Trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh đã hoàn thành xây dựng 5 chương trình tour, tuyến gắn với các vùng chè nổi tiếng. Đây được xem là bước đi nhằm đưa văn hóa trà trở thành sản phẩm du lịch chuyên biệt, có khả năng khai thác thường xuyên thay vì chỉ phục vụ các sự kiện.

Theo ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, du lịch địa phương có nhiều khởi sắc. Hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư; sản phẩm ngày càng đa dạng; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao. Hoạt động liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị vận tải cũng được mở rộng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát các dự án trọng điểm, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm mới gắn với văn hóa trà, OCOP, du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng và lịch sử - văn hóa. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện dịch vụ và tăng cường quảng bá điểm đến sẽ giữ vai trò quan trọng trong nâng cao sức cạnh tranh.

Với định hướng phát triển đồng bộ từ hạ tầng, sản phẩm đến thị trường và liên kết vùng, Thái Nguyên đang từng bước khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.