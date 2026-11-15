Thái Nguyên phát huy hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Cuối năm 2025, gia đình bà Phùng Thị An, thuộc hộ nghèo ở xóm Ba Quà (xã Văn Hán, Thái Nguyên) được hỗ trợ một con trâu để chăn nuôi vỗ béo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, gia đình còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, tiêm phòng và hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc vật nuôi.

Gia đình chủ động đối ứng kinh phí xây dựng chuồng nuôi và đóng góp ngày công lao động, thể hiện trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận, sử dụng nguồn hỗ trợ.

Con trâu được hỗ trợ tạo thêm động lực lao động, sản xuất cho gia đình bà Phùng Thị An. Ảnh: Phi Hùng

Sau gần một năm được chăm sóc, con trâu sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, giá trị ước tính hiện tại đạt khoảng hơn 30 triệu đồng.

Ông Lý Văn Nhâm (con trai bà Phùng Thị An) cho biết, nguồn hỗ trợ của Nhà nước giúp gia đình có thêm điều kiện và động lực phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình.

"Từ nguồn thức ăn được hỗ trợ chúng tôi chủ động chăm sóc, cho trâu ăn và vệ sinh chuồng trại để trâu khỏe mạnh, tăng trọng tốt", ông Nhâm chia sẻ.

Phát huy kết quả từ mô hình này, năm 2026, chính quyền địa phương tiếp tục hướng tới hỗ trợ sinh kế cho những gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện sản xuất.

Thông tin từ ông Hứa Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Văn Hán, địa phương dự kiến dành gần 600 triệu đồng hỗ trợ khoảng 14 hộ dân mua trâu nuôi vỗ béo.

Trước đó, xã đã tiến hành khảo sát nhu cầu, lập danh sách các hộ đủ điều kiện và dự kiến cuối tháng 11.2026, trâu sẽ được đưa về để các hộ nhận vỗ béo theo kế hoạch.

Việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng dựa trên nhu cầu thực tế, khả năng đối ứng và điều kiện chăn nuôi của từng hộ nhằm nâng cao trách nhiệm của người dân khi tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ.

Cách triển khai này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để các hộ chủ động sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nguy cơ tái nghèo.

Ngoài ra, địa phương cũng chú trọng ưu tiên nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho những công trình hạ tầng thiết yếu tại các xóm còn nhiều khó khăn.

Các dự án tập trung cải thiện giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuyến đường Ba Quà - Hòa Khê được nâng cấp, đảm bảo việc đi lại và sản xuất cho người dân. Ảnh: Phi Hùng

Một trong những công trình được quan tâm đầu tư là tuyến đường Ba Quà - Hòa Khê, dài gần 2km đã xuống cấp sau nhiều năm, ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất của người dân.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương bố trí 2,5 tỉ đồng để nâng cấp tuyến đường, với kết cấu mặt bê tông rộng 3m, chiều dày 18cm.

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến hoàn tất và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc, tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch, đồng thời chú trọng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Công ty CP Thương mại Đăng Dương (đơn vị thi công công trình) cho biết, doanh nghiệp đang hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Quá trình triển khai cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng sự đồng tình, ủng hộ từ người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thi công.

Thực tế tại xã Văn Hán cho thấy, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất và công trình hạ tầng thiết thực.

Việc gắn hỗ trợ sinh kế với đầu tư giao thông không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn góp phần tạo điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống lâu dài.

Theo ông Lường Văn Hoan - Trưởng Phòng Kinh tế xã Văn Hán, địa phương xác định ưu tiên nguồn lực cho hộ nghèo, cận nghèo và những khu vực còn nhiều khó khăn là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trên cơ sở đó, xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường giải ngân vốn, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch.

Những chuyển biến trong sản xuất, đời sống và hạ tầng nông thôn đang cho thấy hiệu quả từ việc phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm tại xã Văn Hán.

Thời gian tới, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và ưu tiên đúng địa bàn khó khăn sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.