Thái Nguyên: Phát hiện, xử lý 428 đối tượng vi phạm quy định trên không gian mạng

Công an xã Phú Bình làm việc với trường hợp có tương tác với các bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Trong đó, Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 60 vụ với 63 đối tượng (tổng số tiền 407 triệu đồng) vì đã có hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, giáo dục, răn đe 365 đối tượng có hành vi đăng tải bình luận thông tin xấu độc, trái chiều, công kích lực lượng Công an, thông tin xuyên tạc liên quan đến các dự án phát triển kinh tế của tỉnh trên mạng xã hội...

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.