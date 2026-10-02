Thái Nguyên phát hiện, lập hồ sơ 206 vụ vi phạm về lâm sản

Xử lý nghiêm việc khai thác lâm sản trái phép tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Qua đó, chi cục đã xử lý 176 vụ xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu hơn 220 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách (qua xử phạt hành chính và bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau tịch thu) hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 7.600 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại các xã: An Khánh, Phú Lạc, Quân Chu, Đại Từ, Phú Thịnh, Thành Công, Đại Phúc và phường Phúc Thuận, đạt 191,6% kế hoạch giao, nâng tổng diện tích được cấp chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững trên địa bàn toàn tỉnh lên hơn 45.000 ha.

Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tăng cường quản lý, theo dõi diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ rừng FSC, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững của các chủ rừng theo cam kết và quy định hiện hành, tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng mở rộng diện tích rừng cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Hạt Kiểm lâm số 10 và Hạt Kiểm lâm số 14 hiện đang phối hợp với các đơn vị, hợp tác xã triển khai kế hoạch cấp chứng chỉ rừng FSC, thực hiện mở rộng diện tích rừng cấp chứng chỉ tại các xã Tân Kỳ, Thanh Mai, Nghinh Tường, Sảng Mộc...

Đối với việc trồng rừng tập trung, các địa phương trong tỉnh đã trồng được hơn 8.000 ha, bằng 107,49% kế hoạch năm 2026, đồng thời trồng hơn 1,6 triệu cây phân tán, đạt 112,4% kế hoạch đề ra. Các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm, rừng tự nhiên, địa bàn giáp ranh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng được trong những ngày nắng nóng.

Cùng đó, thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cung cấp thông tin các điểm nghi cháy rừng trên phần mềm của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm kiểm tra, báo cáo kết quả xác minh các điểm nghi cháy để kịp thời xử lý khi có cháy rừng. Do vậy, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy rừng tại xã Kim Phượng do người dân đốt thực bì sau khai thác rừng trồng, gây cháy lan, diện tích rừng bị cháy khoảng 1,5 ha. Hiện vụ việc đang được Chi cục Kiểm lâm tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật...

Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện nghiêm túc, chủ động và hiệu quả. Việc phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với chính quyền địa phương, công an, quân sự và các lực lượng liên quan tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Việc quản lý, giám sát khai thác, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản, quản lý cơ sở gây nuôi động vật rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được triển khai theo quy định...

Tuy vậy, công tác bảo vệ và phát triển rừng hiện còn gặp nhiều khó khăn như: vẫn còn hiện tượng cố tình đốt, xử lý thực bì trong thời điểm khô hanh dẫn đến cháy rừng, gây áp lực lớn đối với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, số lượng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong khi biên chế lực lượng kiểm lâm ngày càng giảm, địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, gây khó khăn nhất định cho công tác tuần tra, kiểm tra và bảo vệ rừng tại cơ sở; công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật vi phạm, nhất là gỗ tịch thu và động vật rừng còn sống còn gặp khó khăn do điều kiện kho bãi, cơ sở vật chất phục vụ bảo quản tang vật còn hạn chế...

Trong các tháng cuối năm 2026, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, rừng tự nhiên, khu vực giáp ranh và nơi có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, duy trì tuần tra, kiểm tra, truy quét và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân sự và các lực lượng liên quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế năm 2026 theo kế hoạch được giao, bảo đảm diện tích, tiến độ và chất lượng, tiếp tục kiểm tra, rà soát diện tích đủ điều kiện trồng rừng thay thế, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn phù hợp với điều kiện thực tế, phấn đấu đến hết năm 2026 cấp thêm khoảng 5.000 ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và các nhiệm vụ liên quan đến tín chỉ các-bon rừng...