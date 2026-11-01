Thái Nguyên: Phát hiện ba người mua bán trái phép vé Concert quốc gia

Khoảng 11h30 ngày 31/10, trong quá trình tuần tra tại đường Lương Ngọc Quyến, khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện giao dịch mua bán vé chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”.

Những trường hợp mua, bán vé xem chương trình Concert quốc gia làm việc với cơ quan công an.

Chương trình thuộc chuỗi Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”, dự kiến diễn ra tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh L.H.H và anh V.T.S, cùng trú tại phường Phan Đình Phùng, đang giao dịch bốn vé xem chương trình. Trong đó, L.H.H là người mua, còn V.T.S nhận giao vé thuê.

Khi được kiểm tra, L.H.H tự nguyện giao nộp bốn vé; V.T.S giao nộp thêm ba vé và khai nhận toàn bộ số vé trên thuộc sở hữu của chị Đ.N.A, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, chị Đ.N.A khai đã tìm mua vé qua các trang mạng xã hội, sau đó bán lại với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/vé để hưởng chênh lệch, đồng thời thuê V.T.S chuyển vé cho khách. Khi số vé được giao cho L.H.H thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo cơ quan công an, cả ba người đều nhận thức được hành vi mua bán vé chương trình là vi phạm quy định. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận, niêm phong 7 vé và đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không lợi dụng việc được phân bổ miễn phí vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích.

Người dân cũng không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin vé trên mạng xã hội và các kênh không chính thức, tránh nguy cơ thất thoát, mua bán vé trái phép, ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.